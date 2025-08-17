Hà Nội

Bằng chứng gây sốc cá mập khổng lồ Megalodon còn sống dưới đại dương

Megalodon, sát thủ đại dương khổng lồ thời tiền sử, được cho là tuyệt chủng hàng triệu năm trước, nhưng một số giả thuyết cho rằng chúng vẫn tồn tại.

T.B (tổng hợp)
1. Đại dương vẫn còn nhiều vùng chưa khám phá. Hơn 80% đại dương chưa được khảo sát, có thể che giấu những sinh vật khổng lồ như Megalodon. Ảnh: Pinterest.
2. Những báo cáo nhìn thấy cá mập khổng lồ. Một số ngư dân và thủy thủ kể lại đã thấy những con cá mập dài hơn 15 mét ngoài khơi. Ảnh: Pinterest.
3. Bằng chứng từ sóng âm dưới nước. Một vài lần thiết bị sóng âm ghi nhận vật thể khổng lồ di chuyển dưới biển sâu chưa rõ danh tính. Ảnh: Pinterest.
4. Sự tồn tại của các loài “hóa thạch sống”. Việc phát hiện cá cổ như cá vây tay coelacanth cho thấy sinh vật tưởng đã tuyệt chủng vẫn có thể sống sót. Ảnh: Pinterest.
5. Môi trường biển sâu lý tưởng để ẩn náu. Vùng biển sâu tối tăm, giàu thức ăn có thể là nơi Megalodon sinh tồn tránh bị con người phát hiện. Ảnh: Pinterest.
6. Răng Megalodon được cho là mới hơn dự kiến. Một số răng tìm thấy có niên đại chỉ vài nghìn năm, gợi ý loài này có thể tồn tại lâu hơn suy đoán. Ảnh: Pinterest.
7. Chuỗi thức ăn biển sâu còn bí ẩn. Nhiều loài săn mồi lớn ở biển sâu chưa được xác định, có thể bao gồm hậu duệ của Megalodon. Ảnh: Pinterest.
8. Sức sống bền bỉ của loài cá mập. Cá mập đã tồn tại hơn 400 triệu năm và thích nghi tốt, nên Megalodon có thể cũng đã tìm ra cách để sống sót. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Megalodon còn tồn tại #sinh vật khổng lồ đại dương #đại dương chưa khám phá #bằng chứng sóng âm cá mập khổng lồ #hóa thạch sống Megalodon #biển sâu bí ẩn

