Chính trị

Bàn 'nóng' quy định giao Giám đốc Sở GD&ĐT tuyển dụng, thuyên chuyển nhà giáo

Nhiều ý kiến băn khoăn quy định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo...

Thiên Tuấn

Sáng 17/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ dự thảo nghị quyết của Quốc hội liên quan những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Quan tâm đến quy định giao thẩm quyền tuyển dụng, điều động nhà giáo, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Đoàn TP Hà Nội) cho biết, kết luận 137 về đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp quy định: UBND cấp tỉnh quản lý các trường trung học phổ thông hoặc liên cấp có cấp trung học phổ thông. Các khối trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non do UBND cấp xã quản lý.

20251117-t1-5-17633560872181184459396.jpg

Mặt khác, Nghị định 142/2025/NĐ-CP cũng nêu rõ: UBND cấp xã quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách đối với cơ sở giáo dục trực thuộc khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, duyệt quyết toán, thông báo quyết toán năm và báo cáo quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Trong khi đó, dự thảo nghị quyết lại quy định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Với bối cảnh, năm học 2024-2025 toàn quốc còn thiếu 102.000 giáo viên mầm non và phổ thông so với định mức biên chế, đại biểu Nhị Hà cho rằng, cần có giải pháp đột phá tháo gỡ tình trạng này.

Bà kiến nghị nghiên cứu lại nội dung tại dự thảo nghị quyết theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho UBND cấp xã tổ chức tuyển dụng, điều động viên chức ngành giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND xã/phường.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Văn Cường lại ủng hộ quy định giao Sở GD&ĐT đứng ra tổ chức tuyển dụng và quản lý đội ngũ nhà giáo trong toàn tỉnh.

20251117-t1-4-1763356087193904059169.jpg

Theo ông, đây là "đột phá rất lớn" bởi Sở GD&ĐT là đơn vị hiểu rõ nhất yêu cầu chuyên môn, từ đó sẽ tuyển được những nhân sự phù hợp nhất. Cơ chế này sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên cục bộ mà không thể điều chuyển như hiện nay, đồng thời tạo ra một mặt bằng chất lượng chung cho đội ngũ nhà giáo trên toàn địa bàn.

"Việc ứng viên chỉ cần nộp một bộ hồ sơ để thi tuyển chung cho cả tỉnh cũng mang lại lợi ích, giảm bớt gánh nặng thủ tục và thời gian", đại biểu Cường nêu quan điểm.

Trước đó, đầu buổi sáng 17/11, tại nghị trường, Quốc hội đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, một trong những điểm lớn của dự thảo là tháo gỡ vướng mắc trong tuyển dụng, phân công, quản lý và sử dụng nhân lực giáo dục. Các đề xuất mới nhằm khắc phục tình trạng phân tán, thiếu linh hoạt, dẫn tới thừa - thiếu giáo viên cục bộ.

Dự thảo giao Giám đốc Sở GD&ĐT thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận trên địa bàn tỉnh. Với thẩm quyền điều động, luân chuyển, bố trí, phân công, thay đổi vị trí việc làm, dự thảo quy định linh hoạt Sở GD&ĐT thực hiện nếu phạm vi từ hai xã trở lên, còn UBND cấp xã thực hiện trong phạm vi quản lý của mình.

Chính phủ cho biết, trước sắp xếp lại, việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái cho UBND cấp huyện dẫn đến tình trạng phân mảnh trong quản lý đội ngũ, gây thừa - thiếu giáo viên cục bộ giữa các huyện. Các nhà trường không thể điều tiết, luân chuyển giáo viên khi cần thiết do khác thẩm quyền.

Bên cạnh đó, khi ngành giáo dục không chủ trì tuyển dụng, kỳ thi thường áp dụng bài thi chung như viên chức ngành khác, không đánh giá được năng lực sư phạm và phẩm chất nghề nghiệp đặc thù, ảnh hưởng chất lượng đội ngũ.

Chính phủ đánh giá nếu tiếp tục để cấp xã chủ trì tuyển dụng sẽ không khả thi vì không có cơ quan chuyên môn, không đủ điều kiện tổ chức thi tuyển; việc tổ chức thi riêng lẻ ở hơn 3.200 xã sẽ tốn kém ngân sách, tăng thủ tục và thu hẹp cơ hội của người dự thi.

Việc phân cấp, ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tuyển dụng, điều động, biệt phái và sử dụng đội ngũ giáo viên; khắc phục tình trạng chênh lệch, thiếu hụt cục bộ; đồng thời tạo điều kiện để ngành chủ động bố trí, điều tiết nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

