Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bác sĩ hướng dẫn phương pháp điều trị hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích không nguy hiểm nhưng các triệu chứng kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống.

Thúy Nga

10–15% người trưởng thành bị bệnh nhưng không phát hiện bất thường

BSCKI Nguyễn Duy Thịnh, Chuyên khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho biết, không ít người thường xuyên đau bụng, đầy hơi, rối loạn đi tiêu (lúc tiêu chảy, khi táo bón) nhưng khi đi khám, xét nghiệm và nội soi đều không phát hiện bất thường.

Trong nhiều trường hợp, đây có thể là hội chứng ruột kích thích – một rối loạn tiêu hóa khá phổ biến, kéo dài và dễ tái phát.

Theo BSCKI Nguyễn Duy Thịnh, hội chứng ruột kích thích (Irritable Bowel Syndrome – IBS) là một rối loạn chức năng của đường ruột. Ở người mắc hội chứng ruột kích thích, ruột không bị viêm, không loét và cũng không phải ung thư, nhưng lại trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Khi gặp các yếu tố như căng thẳng, ăn uống không phù hợp hoặc sinh hoạt thất thường, ruột có thể phản ứng quá mức, gây đau bụng và rối loạn đi tiêu.

Hội chứng ruột kích thích khá phổ biến, ước tính gặp ở 10–15% người trưởng thành, đặc biệt ở những người làm việc căng thẳng, ít vận động hoặc thường xuyên chịu áp lực. Người mắc hội chứng ruột kích thích có thể gặp một hoặc nhiều biểu hiện sau:

Đau bụng tái diễn, có thể âm ỉ hoặc quặn từng cơn, thường giảm sau khi đi tiêu.

Rối loạn đi tiêu: Tiêu chảy, táo bón hoặc xen kẽ cả hai.

Đầy hơi, chướng bụng, ăn nhanh no, khó tiêu.

Mệt mỏi, lo âu, ngủ không sâu.

Triệu chứng thường nặng hơn khi stress hoặc sau bữa ăn.

ruot-kich-thich.jpg
Hội chứng ruột kích thích - Ảnh minh họa

Nhiều yếu tố kết hợp gây bệnh

Trả lời câu hỏi vì sao lại mắc hội chứng ruột kích thích, BSCKI Nguyễn Duy Thịnh cho biết, hội chứng ruột kích thích không có một nguyên nhân duy nhất mà thường do nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm:

- Rối loạn nhu động ruột, ruột co bóp quá nhanh hoặc quá chậm.

- Tăng nhạy cảm của ruột và hệ thần kinh ruột.

- Căng thẳng, stress tác động đến trục não - ruột.

- Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

- Một số trường hợp khởi phát sau nhiễm trùng tiêu hóa.

Do hệ tiêu hóa và tâm lý liên hệ chặt chẽ với nhau, nên stress thường là yếu tố kích hoạt khiến triệu chứng bùng phát.

Theo BSCKI Nguyễn Duy Thịnh, hội chứng ruột kích thích không nguy hiểm, không gây ung thư và không làm tổn thương ruột. Tuy nhiên, các triệu chứng kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống.

Người bệnh nên đi khám sớm để loại trừ các bệnh lý khác nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như: Sụt cân không rõ nguyên nhân; Thiếu máu, mệt mỏi nhiều; Đi tiêu ra máu hoặc phân đen; Đau bụng về đêm làm thức giấc; Triệu chứng xuất hiện lần đầu sau 50 tuổi.

Hội chứng ruột kích thích là bệnh mạn tính nhưng có thể kiểm soát tốt nếu điều chỉnh lối sống và điều trị phù hợp:

Điều chỉnh sinh hoạt: Ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa; hạn chế rượu bia, cà phê và thức ăn nhiều dầu mỡ; ngủ đủ giấc; duy trì tập thể dục đều đặn.

Chế độ ăn phù hợp: Một số người cải thiện khi áp dụng chế độ ăn ít FODMAP (giảm các loại đường khó hấp thu) và tránh các thực phẩm dễ gây đầy hơi theo cơ địa.

Dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ: Có thể gồm thuốc điều hòa nhu động ruột, giảm đau bụng, giảm đầy hơi hoặc men vi sinh tùy từng trường hợp.

Quản lý stress: Thư giãn, thiền, yoga hoặc các hoạt động giúp giảm căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh.

“Hội chứng ruột kích thích tuy không nguy hiểm nhưng có thể kéo dài và tái phát nếu không được kiểm soát tốt. Khi được tư vấn đúng, tuân thủ điều trị và thay đổi lối sống, người bệnh hoàn toàn có thể sinh hoạt và làm việc bình thường”, BSCKI Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh.

#Hội chứng ruột kích thích #căng thẳng #ít vận động

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chiến lược ăn uống giúp giảm triệu chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích ảnh hưởng chất lượng sống, cần chế độ dinh dưỡng phù hợp, luyện tập và quản lý stress để giảm triệu chứng.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một bệnh lý tiêu hóa phổ biến, có triệu chứng điển hình là cơn đau thắt bụng tái phát nhiều lần, kèm theo cảm giác khó chịu cho người bệnh. Hầu hết các trường hợp hội chứng ruột kích thích đều không rõ nguyên nhân trực tiếp gây bệnh. Hội chứng ruột kích thích phổ biến, tốn kém và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống người bệnh, do đó cần được hiểu rõ và quản lý tốt để nâng cao chất lượng cuộc sống.

IBS chiếm tỷ lệ 5-20% dân số, có thể xảy ra ở mọi đối tượng thuộc bất cứ độ tuổi nào. Tuy nhiên, phổ biến hơn ở nhóm người từ 20 – 50 tuổi. Hơn nữa, phụ nữ có khả năng dễ bị hội chứng ruột kích gấp đôi nam giới. Mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng hội chứng ruột kích thích ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chăm sóc đúng cách kiểm soát hội chứng ruột kích thích

Điều trị hội chứng ruột kích thích không chỉ dừng lại ở thuốc men mà cần có sự thay đổi toàn diện về lối sống, duy trì thói quen ăn uống điều độ...

Hội chứng ruột kích thích (IBS - Irritable Bowel Syndrome) là một trong những bệnh lý đường ruột phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ độ tuổi 20-50.

Theo BSCKI. Phu Vy Vị - Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đây là tình trạng rối loạn chức năng đường ruột với các triệu chứng điển hình như đầy hơi, chướng bụng, đau bụng tái phát và thay đổi thói quen đại tiện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới