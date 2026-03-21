Tóc rụng từng mảng, bác sĩ mách cách chữa hiệu quả

BSCKII Nguyễn Thị Huế, khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rụng tóc mảng là tình trạng tóc rụng thành từng mảng tròn hoặc bầu dục trên da đầu hoặc các vùng có lông tóc như râu, lông mày.



Đây không chỉ là rụng tóc thông thường mà là một bệnh tự miễn, nghĩa là hệ miễn dịch của cơ thể nhầm lẫn và tấn công vùng nang tóc khiến tóc rụng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em.

Nhiều bệnh khiến tóc rụng từng mảng

Theo BSCKII Nguyễn Thị Huế, hiện nguyên nhân chính xác chưa hoàn toàn rõ, nhưng nhiều yếu tố có thể liên quan hoặc làm tăng nguy cơ mắc rụng tóc mảng bao gồm:

Yếu tố miễn dịch: Hệ miễn dịch tấn công nang tóc khiến tóc ngừng phát triển hoặc gặp trên những bệnh nhân có bệnh lý tự miễn khác.

Yếu tố di truyền: Tiền sử gia đình có người mắc bệnh rụng tóc từng mảng.

Stress, căng thẳng kéo dài có thể làm khởi phát hoặc làm nặng tình trạng bệnh.

Rối loạn nhiễm sắc thể như mắc hội chứng Down.

Một số bệnh lý đi kèm trên bệnh nhân rụng tóc mảng như: Bệnh tuyến giáp; Bạch biến...

Hình ảnh bệnh nhân rụng tóc mảng - Ảnh BVCC

Rụng tóc cấp tính có thể biểu hiện theo nhiều dạng khác nhau, trong đó rụng tóc từng mảng là dạng phổ biến nhất.

Rụng tóc khu trú với một hoặc nhiều mảng da tròn/bầu dục ranh giới tương đối rõ, da vùng rụng tóc bình thường.

Thường gặp ở da đầu nhưng vùng khác có thể bị ảnh hưởng như râu, lông mày, lông mi hay bất kỳ vùng da nào có lông.

Trong trường hợp nặng hơn: Rụng tóc toàn bộ hoặc rụng toàn bộ lông tóc trên cơ thể.

Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà cả tinh thần

BSCKII Nguyễn Thị Huế cho biết, rụng tóc mảng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể ảnh hưởng đến: Chất lượng cuộc sống giảm do căng thẳng; Tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn thích ứng; Ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sự tự tin của người bệnh.

Ngoài ra, một số bệnh tự miễn dịch khác có thể thường gặp hơn ở bệnh nhân bị rụng tóc mảng như bệnh tuyến giáp, bạch biến, vảy nến…

Bệnh thường được chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng , tuy nhiên có thể cần làm thêm một số xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán, nguyên nhân bệnh lý khác gây biểu hiện rụng tóc như chẩn đoán: Trichoscopy, sinh thiết da.

Bệnh lý khác gây rụng tóc hay đồng mắc: Các xét nghiệm liên quan đến bệnh lý tuyến giáp (TSH, anti-TPO, siêu âm tuyến giáp), ANA…

Theo BSCKII Nguyễn Thị Huế, bệnh chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn - không tái phát và hiệu quả giữa các phương pháp điều trị khác nhau tùy từng bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều phương pháp kiểm soát bệnh, ức chế rụng tóc và kích thích mọc tóc trở lại: Thuốc bôi tại chỗ: Corticoid, minoxidil 2-5%…; Tiêm corticosteroid vùng rụng tóc mảng.

Một số trường hợp nặng/lan tỏa hoặc diễn biến rụng tóc nhanh nặng có thể cần điều trị toàn thân: Corticosteroid, methotrexate, cyclosporin; Thuốc mới: thuốc ức chế JAK (baricitinib, tofacitinib, …); Quang trị liệu: PUVA, NBUVB, Excimer.

Điều trị các bệnh lý kèm theo.

Ngoài ra, cần các biện pháp điều trị hỗ trợ:

Vitamin như biotin hoặc khi thiếu như sắt, kẽm, vitamin D, …

Tâm lý liệu pháp: tránh căng thẳng, stress, …

Hình ảnh hiệu quả điều trị của bệnh nhân nam, 54 tuổi, chẩn đoán rụng tóc mảng sau 2 tháng điều trị tại Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BVCC

Kết quả điều trị phụ thuộc vào mức độ bệnh: Kết quả tốt khi mảng rụng nhỏ, xuất hiện lần đầu, không có bệnh tự miễn khác; Kết quả hạn chế khi rụng tóc lan rộng, bệnh kéo dài nhiều năm, xuất hiện từ nhỏ. Khoảng 50-80% bệnh nhân có thể mọc lại tóc trong vòng 1 năm.

