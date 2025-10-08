Hà Nội

Sống Khỏe

Chăm sóc đúng cách kiểm soát hội chứng ruột kích thích

Điều trị hội chứng ruột kích thích không chỉ dừng lại ở thuốc men mà cần có sự thay đổi toàn diện về lối sống, duy trì thói quen ăn uống điều độ...

Thúy Nga

Hội chứng ruột kích thích (IBS - Irritable Bowel Syndrome) là một trong những bệnh lý đường ruột phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ độ tuổi 20-50.

Theo BSCKI. Phu Vy Vị - Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đây là tình trạng rối loạn chức năng đường ruột với các triệu chứng điển hình như đầy hơi, chướng bụng, đau bụng tái phát và thay đổi thói quen đại tiện.

“Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hội chứng ruột kích thích có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh”, BS. Vị nhấn mạnh.

hoi-chung-ruot-kich-thich.jpg
Biểu hiện của hội chứng ruột kích thích - Ảnh minh họa BVCC

Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như ứ đọng chất thải trong đại tràng, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ và đặc biệt có thể trầm trọng hơn trong thai kỳ.

Nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích khá đa dạng, trong đó stress kéo dài và thay đổi nội tiết tố là hai yếu tố chính. Ngoài ra, chế độ ăn uống không hợp lý, vi khuẩn phát triển quá mức trong ruột cũng là những nguyên nhân thường gặp.

Để nhận biết hội chứng ruột kích thích, người bệnh cần chú ý các dấu hiệu như đau bụng âm ỉ hoặc từng cơn, thay đổi thói quen đại tiện, cảm giác khó chịu khi đi vệ sinh và các triệu chứng khó tiêu kèm theo.

BS Vị khuyến nghị: “Điều trị IBS không chỉ dừng lại ở thuốc men mà cần có sự thay đổi toàn diện về lối sống. Người bệnh cần duy trì thói quen ăn uống điều độ, tránh thực phẩm nhiều chất béo, uống đủ nước và hạn chế rượu bia, caffeine”.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu báo động như sụt cân nhanh, tiêu chảy ban đêm, đi ngoài ra máu, thiếu máu hay đau bụng không giảm sau khi đại tiện, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

“Hội chứng ruột kích thích tuy là bệnh lành tính nhưng việc điều trị đòi hỏi sự kiên trì và hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ và người bệnh. Quan trọng nhất là người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh và tránh các yếu tố kích thích có thể làm bệnh trầm trọng thêm”, BS. Vị kết luận.

