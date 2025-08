Bắc Ninh ra quân cao điểm tấn công tội phạm

Công an tỉnh Bắc Ninh mở cao điểm tấn công tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trước Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng.

Sáng 1/8, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 1/8 đến hết ngày 14/9/2025, nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp, các lễ kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, mục tiêu số một của đợt cao điểm là chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh “điểm nóng” về TTATGT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, các đoàn khách và nhân dân trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại.

Các lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa quân số, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, xe cơi nới thành thùng, đua xe trái phép… Đồng thời, phối hợp với các lực lượng quân đội, chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT trên toàn tuyến, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và trấn áp các loại tội phạm lợi dụng giao thông hoạt động. Phương án phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực tổ chức đại hội, lễ kỷ niệm và tuyến đường di chuyển của các đoàn đại biểu đã được lên kế hoạch chi tiết, sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống phát sinh.

Cùng với đó, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, kêu gọi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý kiên quyết, bảo đảm tính răn đe và giữ vững trật tự an toàn trên toàn tỉnh.

Đợt cao điểm lần này không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh danh dự của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng CSGT quyết tâm hành động với tinh thần “Chủ động - Kiên quyết - Hiệu quả - An toàn”, góp phần xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, phục vụ thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi Nhân dân đồng hành cùng lực lượng chức năng, chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng.