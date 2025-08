Hải Phòng quyết không để người dân bị xâm hại bởi hành vi phạm pháp luật

Nhiệm vụ của lực lượng công an TP Hải Phòng trong đợt ra quân phải làm cho người dân thực sự hạnh phúc, an toàn, không bị xâm hại bởi hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh như trên tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động, lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố, sáng 1/8.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ, khẳng định, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an trong đợt ra quân lần này là hết sức khó khăn, nhưng cũng rất vinh quang, với mục tiêu “Vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ công an toàn thành phố phải toàn tâm, toàn ý, toàn trí, tận lực quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tận tụy, mưu trí, dũng cảm trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi toàn diện tình hình an ninh, trật tự, tiến tới kiểm soát, giảm bền vững tội phạm, tạo sức răn đe trên toàn xã hội.

Lực lượng tham lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng yêu cầu lực lượng Công an thành phố cần nhận thức rõ nét những thách thức về an ninh, trật tự trên địa bàn để chủ động các biện pháp phòng ngừa; công tác Công an phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó mục tiêu kéo giảm bền vững tội phạm rất quan trọng, đòi hỏi phải được thực hiện kiên trì, bền bỉ; mục tiêu trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại trong thời gian tới.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự của thành phố đặt ra yêu cầu rất cao, rất toàn diện về lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức bố trí lực lượng, biện pháp thực hiện, nhất là vai trò của người đứng đầu Công an các cấp, người đứng đầu các đơn vị, tính chủ động, trách nhiệm, nhạy bén của từngcán bộ chiến sĩ trong triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại lễ ra quân

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đề nghị lực lượng CATP tập trung tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânthành phố và có sự phối hợp với các sở, ban, ngành để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Trong đó, trọng tâm là các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm về an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển.

Ông Hùng bày tỏ tin tưởng, với khí thế mạnh mẽ, tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm cao, lực lượng Công an thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Phát biểu hưởng ứng tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động, lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng CATP Hải Phòng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng tại các tuyến phố chính thuộc Dải trung tâm thành phố.

Đồng thời hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu, 8 nhiệm vụ, giải pháp của đợt cao điểm, tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, sáng tạo, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngay từ những ngày đầu ra quân…

Tại lễ ra quân, thay mặt lãnh đạo CATP, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Hải Phòng chính thức phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động, lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố.

Đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm lần này được phát động trong bối cảnh đất nước và thành phố đang triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và trong bối cảnh toàn thành phố Hải Phòng đang tập trung cao độ đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam…

Tham gia tổng duyệt, diễu hành đội ngũ có hơn 800 cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị Khối An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hậu cần, Công an phường Hồng Bàng, Công an phường Lê Chân, Công an phường Gia Viên.