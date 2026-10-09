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Xã hội

Bắc Ninh mở cao điểm chấn chỉnh, xử lý vi phạm quảng cáo ngoài trời

Bắc Ninh yêu cầu các địa phương mở cao điểm tháng 10, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị, nhất là hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Bảo Ngân

Tại Hội nghị về công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Bắc Ninh vừa qua, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã nghe báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố những năm gần đây phát triển khá nhanh, đa dạng về hình thức, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

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Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh chủ trì hội nghị.

Theo Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn thành phố hiện có khoảng 200 bảng quảng cáo tấm lớn, kích thước từ 40 đến 200m², đứng độc lập; khoảng 1.000 bảng quảng cáo trên 20m² gắn trên các công trình xây dựng, cùng số lượng lớn biển hiệu, pano, băng-rôn và các hình thức quảng cáo khác. Trên địa bàn có hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Công tác quản lý nhà nước về quảng cáo từng bước được tăng cường. Sau khi hợp nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; trong đó có Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh).

Một số địa phương đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về văn hóa - thông tin. Tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép trên cột điện, cột đèn, gốc cây, tường, vách cơ quan, trường học, bệnh viện từng bước được chấn chỉnh; quảng cáo bằng loa phóng thanh trong khu vực nội thành giảm.

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Cơ quan chức năng phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) tháo dỡ biển hiệu sai quy định. (Ảnh: Thắng Nguyễn).

Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo trên địa bàn vẫn còn hạn chế: Một số bảng quảng cáo, biển hiệu chưa bảo đảm quy định về kích thước, vị trí, khoảng cách, kết cấu và an toàn; còn bảng, biển, băng-rôn hết thời hạn, hư hỏng, rách nát, phai màu nhưng chưa được tháo dỡ, thay thế kịp thời...

Bên cạnh đó có trường hợp sử dụng hoàn toàn tiếng nước ngoài, không thể hiện tiếng Việt; hoặc có cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhưng kích thước chữ tiếng nước ngoài lớn hơn chữ tiếng Việt, đặt phía trên tiếng Việt, chưa bảo đảm quy định. Công tác kiểm tra, phát hiện và yêu cầu khắc phục tại một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tại Hội nghị, ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh vừa trở thành thành phố, yêu cầu xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại đặt ra ngày càng cao. Công tác chỉnh trang, bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, triển khai đồng bộ, kiên trì từ cơ sở; không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, các tuyến phố chính mà cần thực hiện toàn diện trên địa bàn, hướng tới nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Chủ tịch thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch không gian công cộng, không gian quảng cáo và hạ tầng phục vụ hoạt động quảng cáo ngoài trời, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đúng quy định, hài hòa với cảnh quan đô thị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành quy định về quảng cáo, biển hiệu; khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển đổi sang các hình thức quảng cáo hiện đại, phù hợp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, chuyên nghiệp.

Các phường, xã khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng trật tự, mỹ quan đô thị, kịp thời khắc phục những bất cập; phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; các cơ quan báo chí tăng cường giám sát, phản ánh kịp thời kết quả khắc phục cũng như những trường hợp vi phạm kéo dài, tái phạm.

Đặc biệt, Chủ tịch TP Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương tổ chức tháng cao điểm trong tháng 10, tập trung chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị, nhất là trong hoạt động quảng cáo ngoài trời. Quá trình thực hiện cần kết hợp kiên trì tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; bảo đảm đúng quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp...

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
#Bắc Ninh #quảng cáo ngoài trời #Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

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