Chuẩn hóa và công khai quy trình chỉ định thầu: Các chủ đầu tư thích ứng ra sao?

Sau gần 1 tháng Nghị định số 349/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành, nhiều gói thầu áp dụng chỉ định thầu đã được các chủ đầu tư số hóa, công khai toàn bộ quy trình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đây là điều khác biệt với quy trình truyền thống, góp phần công khai, thống nhất quy trình quản lý và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu

Việc chuẩn hóa, công khai quy trình chỉ định thầu qua mạng là cần thiết để lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai các gói thầu quy mô lớn. Ảnh: Song Lê

Kết quả khảo sát nhanh của phóng viên đối với một số chủ đầu tư về thực tiễn triển khai Nghị định số 349/2026/NĐ-CP cho thấy, chỉ định thầu qua mạng giúp tối ưu hóa thời gian nhờ giảm thiểu thủ tục hành chính bằng giấy tờ. Chuyển đổi số trong chỉ định thầu theo tinh thần Nghị định số 349/2026/NĐ-CP là một giải pháp hiệu quả để tăng cường tính minh bạch, công khai và hiệu quả của hoạt động đấu thầu.

Chia sẻ với phóng viên, cán bộ đấu thầu của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, thời gian qua, VEC đã thực hiện chỉ định thầu qua mạng đối với một số gói thầu như Gói thầu TVGS.ĐDX-ĐNQN-Km36 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình điểm dừng xe Km36+000 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Gói thầu TVTT1-HLD-2026 Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa mặt đường và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km26-Km54+982 tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo đó, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, dự thảo hợp đồng… đều được số hóa và công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thay vì gửi trực tiếp cho nhà thầu dự kiến được chỉ định như trước đây. Việc thực hiện chỉ định thầu qua mạng về cơ bản đơn giản và thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả nhà thầu lẫn chủ đầu tư, tăng cường tính công khai và giúp chủ đầu tư bước đầu giải trình được với dư luận về việc chỉ định nhà thầu.

Theo ông Lê Đình Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc công khai quy trình chỉ định thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bước đi phù hợp với thực tế để minh bạch hóa dữ liệu đấu thầu, quá trình lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư trong bối cảnh số lượng gói thầu được chỉ định có xu hướng gia tăng, tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý, xã hội đối với quá trình chỉ định thầu. Áp dụng quy trình chỉ định thầu qua mạng vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa tạo ra sự thống nhất khi triển khai, tránh được việc mỗi nơi làm một kiểu.

Cán bộ đấu thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội cho biết, sau khi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP có hiệu lực, Ban đã thực hiện chỉ định thầu qua mạng nhiều loại gói thầu như: lập chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện dự án; bảo hiểm công trình; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; kiểm định chất lượng công trình hiện trạng; thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập hồ sơ đăng ký môi trường… Việc thực hiện chỉ định thầu qua mạng đã khắc phục được các điểm hạn chế của quy trình truyền thống. Trước đây chưa có cơ chế bắt buộc công khai đầy đủ hồ sơ, quá trình lựa chọn nhà thầu và chất lượng hàng hóa được đặt hàng, chỉ định thầu, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ nhà thầu nộp muộn, nộp thiếu hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Khi chỉ định thầu trên mạng, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất đều phải thực hiện trong thời hạn cụ thể và bảo đảm đầy đủ thủ tục mới được phê duyệt kết quả. Đây cũng là áp lực buộc chủ đầu tư và nhà thầu tuân thủ quy trình, qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả của hình thức chỉ định thầu…

Theo một cán bộ của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, việc số hóa, công khai toàn bộ quy trình chỉ định thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Nghị định 349/2026/NĐ-CP là điều khá mới mẻ, khác biệt với quy trình truyền thống, lại áp dụng ngay tại thời điểm ban hành (ngày 9/9/2026) nên đòi hỏi cán bộ của chủ đầu tư phải thích ứng nhanh, phải liên tục cập nhật các biểu mẫu mới trên mạng và thành thạo thao tác nghiệp vụ, nếu không sẽ không bảo đảm tiến độ triển khai và có thể phát sinh sai sót trong quá trình thực hiện.

Về phía nhà thầu, ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết, việc chuẩn hóa, công khai quy trình chỉ định thầu qua mạng là việc làm cần thiết để bảo đảm nhà thầu được lựa chọn đáp ứng yêu cầu của các gói thầu, tạo động lực và áp lực để nhà thầu thực hiện công trình bảo đảm chất lượng và tiến độ, nhất là những gói thầu quy mô lớn được chỉ định thầu cấp bách.