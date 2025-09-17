Bắc Ninh miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông 2025 - 2026

Năm học 2025 - 2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập Bắc Ninh được miễn học phí.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 2479/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 - 2026 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên và học sinh lớp 1A8, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) hân hoan tựu trường. (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Cụ thể, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được miễn học phí theo quy định của Nghị định. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ học phí phù hợp, nhưng không vượt quá mức thu của các cơ sở này và trong khung học phí quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, yêu cầu rà soát mức thu học phí năm học 2025 - 2026, bảo đảm không vượt quá mức trần quy định.

Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Đáng chú ý, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông không cần nộp đơn xin miễn, giảm hay hỗ trợ học phí. Thủ tục hành chính sẽ được xử lý thông qua việc khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thông qua Cổng dịch vụ công, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học và phụ huynh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác thu chi; giải trình công khai, minh bạch các khoản thu theo đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các khoản vận động tài trợ trong nhà trường phải được quản lý, sử dụng đúng quy định và công khai minh bạch.

