Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Ninh miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông 2025 - 2026

Năm học 2025 - 2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập Bắc Ninh được miễn học phí.

Khánh Hoài

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 2479/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 - 2026 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

cats-1128.jpg
Giáo viên và học sinh lớp 1A8, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) hân hoan tựu trường. (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Cụ thể, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được miễn học phí theo quy định của Nghị định. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ học phí phù hợp, nhưng không vượt quá mức thu của các cơ sở này và trong khung học phí quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, yêu cầu rà soát mức thu học phí năm học 2025 - 2026, bảo đảm không vượt quá mức trần quy định.

Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Đáng chú ý, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông không cần nộp đơn xin miễn, giảm hay hỗ trợ học phí. Thủ tục hành chính sẽ được xử lý thông qua việc khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thông qua Cổng dịch vụ công, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học và phụ huynh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác thu chi; giải trình công khai, minh bạch các khoản thu theo đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các khoản vận động tài trợ trong nhà trường phải được quản lý, sử dụng đúng quy định và công khai minh bạch.

>>> Mời độc giả xem video: Hậu quả thương tâm từ hành động giao xe cho trẻ vị thành niên. (Nguồn: VTV).

#Bắc Ninh #Bắc Ninh miễn học phí #học sinh phổ thông #Năm học 2025 - 2026

Bài liên quan

Xã hội

14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí

Nghị định 238 Chính phủ vừa ban hành nêu rõ 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí.

Chính phủ ban hành Nghị định số 238 ngày 3/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

87777.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Chính trị

Chính thức miễn học phí đối với trẻ em mầm non công lập

Miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập.

Chiều 26/6, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua (ngày 26/6) và áp dụng từ năm học 2025-2026.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề xuất cấp tiền trực tiếp miễn học phí học sinh công lập

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, quy định việc chi trả hỗ trợ, miễn học phí theo phương thức cấp trực tiếp cho người học.

Sáng 22/5, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

777766.jpg
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới