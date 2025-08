Bắc Ninh chỉ đạo kiểm tra sạt lở tại dự án nhà máy gạch Tuynel Bình Minh

Ngày 29/7, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 358/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc (Đ/c: 128, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), do ông Dương Văn Hậu là người đại diện pháp luật.

Theo đó, Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc đã thực hiện hành vi vi phạm lấn đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, cụ thể: Đất do UBND thị xã Việt Yên (cũ) thu hồi để thực hiện dự án khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động (cũ) nhưng chưa chuyển mục đích và phần diện tích này sau thu hồi do Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp quản lý theo quy định tại khoản 5 Điều 86 Luật Đất đai 2024, thuộc địa giới hành chính của phường Việt Yên (trước đây là thị trấn Bích Động).