Xã hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Hải Ninh

Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

ttt.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) năm 1996. Bà nhận bằng tiến sĩ Dược học vào năm 2005. Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020; đồng thời được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2024.

Ngày 12/6/2024, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

