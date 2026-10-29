Ba ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm, kỳ hạn 12 tháng còn bao nhiêu?

Thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận đợt điều chỉnh lãi suất trong những ngày cuối tháng 10/2026. Ba ngân hàng mới nhất giảm lãi suất huy động gồm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) và Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Theo thông tin cập nhật ngày 29/10, cả ba ngân hàng đều điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Sau đợt điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại ba nhà băng dao động từ 5,05% đến 6,3%/năm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, hướng tới hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Kỳ hạn 12 tháng chênh lệch đáng kể

Tại MSB, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6–11 tháng còn 5,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm từ 6,8% xuống 6,3%/năm, trở thành mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết thông thường của ngân hàng.

Đối với kỳ hạn từ 13 đến 24 tháng, MSB áp dụng lãi suất 6,1%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng còn 5,6%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng được duy trì ở mức 4,75%/năm.

Đáng chú ý, MSB vẫn có chính sách lãi suất đặc biệt cao hơn biểu niêm yết thông thường. Cụ thể, khách hàng đáp ứng điều kiện chưa có khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng vào thời điểm mở sổ có thể được hưởng mức lãi suất 7%/năm ở các kỳ hạn 12, 15 và 24 tháng, với hạn mức tối đa 5 tỷ đồng mỗi sổ và các điều kiện đi kèm.

Ngoài ra, ngân hàng còn công bố mức lãi suất đặc biệt 9%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng, áp dụng tại kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng. Đây là mức lãi suất dành cho nhóm khách hàng đáp ứng điều kiện riêng, không phản ánh mức lãi suất phổ biến dành cho người gửi tiết kiệm thông thường.

Tại VietABank, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12–13 tháng giảm từ 6,1% xuống còn 5,6%/năm. Các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được niêm yết ở mức 5,5%/năm, trong khi kỳ hạn 15–18 tháng áp dụng 5,7%/năm.

Với kỳ hạn dài hơn, từ 24 đến 36 tháng, VietABank niêm yết mức lãi suất 5,8%/năm. Đây là mức cao nhất trong biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến thông thường của ngân hàng sau điều chỉnh.

Đối với hình thức gửi tại quầy, lãi suất cao nhất tại VietABank là 5,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24–36 tháng. Các kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng dao động từ 5,3% đến 5,5%/năm.

Trong khi đó, GPBank đưa lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng từ 5,55% xuống còn 5,05%/năm. Mức lãi suất 5,05%/năm cũng được áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng.

Ở các kỳ hạn ngắn hơn, GPBank niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho tiền gửi từ 6 đến 8 tháng và 4,85%/năm đối với kỳ hạn 9 tháng.

Riêng tiền gửi tại quầy, lãi suất cao nhất của GPBank hiện là 4,6%/năm tại các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng, thấp hơn 0,45 điểm phần trăm so với mức áp dụng trên kênh trực tuyến cùng kỳ hạn.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng. Đơn vị lãi suất: %/năm. Áp dụng cho tiền gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ theo biểu niêm yết thông thường ngày 29/10/2026.

Số liệu cho thấy, dù cùng giảm 0,5 điểm phần trăm, mặt bằng lãi suất huy động giữa ba ngân hàng vẫn có sự phân hóa rõ rệt.

Với kỳ hạn 12 tháng, MSB đang niêm yết mức cao nhất trong nhóm, đạt 6,3%/năm, cao hơn VietABank 0,7 điểm phần trăm và GPBank 1,25 điểm phần trăm.

Sự chênh lệch này cũng phản ánh việc mỗi ngân hàng có chính sách huy động vốn khác nhau theo từng kỳ hạn và kênh giao dịch. Tuy nhiên, mức lãi suất niêm yết chưa phản ánh toàn bộ các chương trình ưu đãi hoặc điều kiện áp dụng đối với từng nhóm khách hàng.

Gần 30 ngân hàng giảm lãi suất trong tháng 10

Theo thống kê của VietnamNet ngày 29/10, với việc MSB, VietABank và GPBank điều chỉnh biểu lãi suất, số ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tháng 10/2026 đã lên tới 29 đơn vị.

Trước đó, ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, trong đó có yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm mỗi năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngày 21/10, cơ quan quản lý tiếp tục ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay trên tất cả các kênh bán hàng.

Theo văn bản này, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm so với mức bình quân của chính ngân hàng trong kỳ báo cáo từ ngày 11 đến 20/10/2026.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời cho biết sẽ theo dõi kết quả thực hiện thông qua hệ thống báo cáo thống kê. Trường hợp không thực hiện nghiêm chỉ đạo, ngân hàng thương mại có thể bị xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Như vậy, việc MSB, VietABank và GPBank giảm lãi suất tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên diễn ra trong giai đoạn các ngân hàng đang triển khai yêu cầu điều hành mới của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa mức lãi suất niêm yết và lãi suất huy động thực tế. Lãi suất niêm yết thể hiện điều kiện công khai của từng sản phẩm, trong khi chi phí huy động vốn thực tế còn phụ thuộc vào quy mô khoản tiền gửi, các chương trình ưu đãi và cơ cấu giao dịch phát sinh.

Do đó, việc nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm biểu lãi suất là tín hiệu cho thấy sự thay đổi của chính sách huy động vốn, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận chi phí vốn thực tế của toàn hệ thống đã giảm tương ứng.

Đáng chú ý, bên cạnh yêu cầu giảm lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Dù vậy, lãi suất huy động giảm không đồng nghĩa lãi suất của mọi khoản vay hiện hữu sẽ tự động giảm theo. Mức lãi suất áp dụng đối với khách hàng vay vốn còn phụ thuộc vào hợp đồng tín dụng, thời điểm điều chỉnh, phương pháp xác định lãi suất và chính sách của từng ngân hàng.

Với cùng số tiền và kỳ hạn, khách hàng gửi tại VietABank có thể nhận khoảng 5,6 triệu đồng, trong khi GPBank là 5,05 triệu đồng.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động đang được điều chỉnh, người gửi tiền cần theo dõi biểu lãi suất mới nhất tại ngân hàng, đối chiếu giữa gửi trực tuyến và tại quầy, đồng thời kiểm tra kỹ điều kiện hưởng ưu đãi để xác định mức lãi suất thực sự được áp dụng.