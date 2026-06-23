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Xã hội

“Bà hoả” thiêu rụi cửa hàng điện máy ở Hà Tĩnh

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại một cửa hàng điện máy ở xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), khiến toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hạo Nhiên

Chiều 23/6, thông tin từ Đội chữa cháy khu vực trung tâm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại cửa hàng điện tử, điện lạnh tại chợ Hội (xã Cẩm Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 23/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo xảy ra đám cháy tại cửa hàng điện tử, điện lạnh của ông Nguyễn Xuân Cường khu vực chợ Hội (xã Cẩm Xuyên).

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Hiện trường vụ hoả hoạn nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 21 cán bộ chiến sĩ, cùng 3 phương tiện chữa cháy tới hiện trường triển khai dập lửa, đồng thời ngăn lửa lan sang các ki-ốt kinh doanh và nhà dân xung quanh.

Thời điểm xảy ra cháy, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế.

Được biết, vụ hoả hoạn không gây tổn thất về người nhưng toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.
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