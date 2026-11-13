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Số hóa - Xe

Apple bắt đầu bán lượt dùng AI với giá 1,29 triệu đồng

Apple lần đầu thu phí lượt dùng AI bổ sung, khởi đầu trong Logic Pro với gói gần 1,3 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải mức giá dành cho Siri AI.

Thiên Trang (TH)

Apple vừa triển khai hình thức bán lượt sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bổ sung trong Logic Pro 13, đánh dấu lần đầu hãng thu tiền trực tiếp cho phần sử dụng vượt hạn mức AI miễn phí. Tùy chọn có tên “Buy More Usage” xuất hiện trên Mac App Store từ ngày 5/11, cho phép người dùng mua một gói bổ sung với giá 49,99 USD, tương đương khoảng 1,29 triệu đồng. Thông tin này được 9to5Mac phát hiện vào ngày 9/11.

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Logic Pro 13 là ứng dụng đầu tiên của Apple xuất hiện tùy chọn mua thêm lượt sử dụng AI.

Tuy nhiên, đây không phải dịch vụ AI độc lập hay thuê bao hàng tháng. Người dùng phải đăng ký Apple Creator Studio với mức phí 12,99 USD mỗi tháng hoặc 129 USD mỗi năm mới đủ điều kiện mua gói bổ sung. Thuê bao Creator Studio đã bao gồm một hạn mức sử dụng AI nhất định; chỉ khi dùng hết, hệ thống mới trừ lượt từ gói mua thêm. Lượt chưa sử dụng sẽ hết hạn sau 12 tháng và không được hoàn tiền, trừ trường hợp pháp luật địa phương có quy định khác. Đáng chú ý, gói này gắn với tài khoản Apple đã mua, không thể chia sẻ qua tính năng Chia sẻ trong gia đình.

Hiện tại, gói AI bổ sung chỉ áp dụng cho trợ lý thông minh trong Logic Pro, hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác như dựng bản nhạc, thiết lập kênh thu âm hoặc tìm hiểu cách sử dụng phần mềm. Theo tài liệu của Apple, trợ lý này vận hành bằng mô hình Gemini của Google. Hãng dự kiến đưa thêm các tính năng AI vào Keynote, Pages, Numbers, Final Cut Pro và Pixelmator Pro trong tháng 11, do đó khả năng những ứng dụng này cũng có cơ chế mua lượt sử dụng bổ sung đang được giới quan sát đặt ra.

Việc thu phí phản ánh áp lực chi phí khi triển khai AI trên máy chủ. Giám đốc tài chính Apple Kevan Parekh từng cho biết các tác vụ xử lý trực tiếp trên thiết bị có hiệu quả về chi phí, trong khi những yêu cầu gửi lên máy chủ phát sinh chi phí suy luận, bao gồm tài nguyên tính toán và vận hành hệ thống. Thay vì tăng giá thuê bao đồng loạt, Apple chọn bán thêm lượt dùng cho nhóm khách hàng có nhu cầu cao. Cách tiếp cận này khác với ChatGPT Plus, Claude Pro hay Google AI Pro, vốn chủ yếu cung cấp quyền truy cập theo thuê bao khoảng 20 USD mỗi tháng. Dù vậy, hai mô hình không hoàn toàn tương đương, bởi gói của Apple chỉ phục vụ một trợ lý trong ứng dụng cụ thể.

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Mức phí dành cho các tính năng AI trên Siri vẫn chưa được Apple công bố. (Ảnh: Apple)

Một điểm khiến người dùng khó đánh giá giá trị gói mua thêm là Apple chưa công bố 49,99 USD tương ứng với bao nhiêu lượt sử dụng. Hãng cũng không đưa ra hạn mức cụ thể hàng tháng cho trợ lý Logic Pro, trong khi lượng tiêu thụ phụ thuộc độ phức tạp của từng cuộc hội thoại. Ngoài ra, tính năng yêu cầu máy Mac dùng chip Apple silicon, chạy macOS 27 và hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh Mỹ. Gói bổ sung mới được triển khai tại tám quốc gia, chưa có Việt Nam.

Đáng chú ý hơn cả là câu chuyện thu phí đối với Siri AI. Apple từng xác nhận các tính năng AI xử lý trên máy chủ sẽ có giới hạn sử dụng hằng ngày và khả năng mua thêm trong tương lai. Tuy nhiên, hãng chưa công bố mức giá, hạn mức hay thời điểm triển khai. Thông tin về việc một số gói iCloud+ có thể bao gồm quyền sử dụng bổ sung cũng chưa được làm rõ đầy đủ. Trong bối cảnh khảo sát của CNET và YouGov năm 2025 cho thấy một nửa người dùng điện thoại tại Mỹ không muốn trả thêm tiền cho AI, cách Apple định giá Siri sẽ là phép thử quan trọng đối với chiến lược kinh doanh dịch vụ AI của hãng.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#Apple AI #Logic Pro 13 #lượt dùng AI #Apple Creator Studio #Siri AI #Gemini

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