Video: Giới thiệu sedan hạng sang Audi A8 L.

Sau 32 năm và trải qua 4 thế hệ, Audi A8 đã chính thức bị ngừng sản xuất. Mẫu sedan hạng sang đầu bảng của thương hiệu 4 vòng tròn cuối cùng đã rời dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Neckarsulm ở Đức vào giữa tháng 10/2026 sau khi Audi ngừng nhận đơn đặt hàng cho xe từ đầu năm. Với việc Audi A8 bị khai tử, Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series giờ đây đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Audi A8 thế hệ đầu tiên ra mắt vào đầu năm 1994. Hai năm sau, Audi giới thiệu phiên bản S8 mạnh mẽ hơn, được trang bị động cơ V8, hút khí tự nhiên, dung tích 4.2L nâng cấp, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực. A8 cũng từng nổi tiếng với tùy chọn động cơ W12, dung tích 6.0L mạnh mẽ. Đến cuối năm 2002, Audi A8 thế hệ thứ hai trình làng với nhiều tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm máy xăng V6, V8, V10, W12, cộng thêm hai loại máy dầu V6 và V8.

Audi khai tử A8 sau 32 năm - dấu chấm hết cho sedan đầu bảng.

Trải qua thế hệ thứ ba và thứ tư, Audi A8 vẫn là một trong những lựa chọn được ưa chuộng đối với khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan hạng sang cao cấp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mẫu xe này bắt đầu bộc lộ sự lỗi thời khi đặt cạnh Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series mới hơn. Mercedes-Benz S-Class thế hệ hiện tại đã ra mắt vào năm 2020 và vừa được nâng cấp cho phiên bản năm 2027. Trong khi đó, BMW 7-Series thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2022. Trong khi đó, Audi A8 thế hệ thứ tư đã ra mắt từ năm 2017.

Việc ngừng sản xuất A8 để lại một khoảng trống trong danh mục sản phẩm của Audi. Mẫu xe phần nào lấp đầy khoảng trống này sẽ là Audi Q9 mới - đối thủ được mong đợi từ lâu của Mercedes-Benz GLS và BMW X7. Q9 có kích thước lớn hơn đáng kể so với Q7 và đang được định hướng trở thành mẫu xe sang trọng nhất của Audi.

Việc ngừng sản xuất A8 để lại một khoảng trống trong danh mục sản phẩm của Audi. Mẫu xe phần nào lấp đầy khoảng trống này sẽ là Audi Q9 mới.

Audi sẽ phân phối Q9 với cả cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Mẫu SUV này được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính cỡ lớn tích hợp hệ thống đèn viền nội thất tiên tiến, nhiều vật liệu cao cấp, tối đa 3 màn hình trên mặt táp-lô và bộ sạc không dây MagSafe.

Mặc dù chưa xác nhận mẫu xe kế nhiệm trực tiếp của A8, Audi có thể vẫn đang chuẩn bị một kế hoạch khác. Theo Auto Motor und Sport, thương hiệu Đức đang đàm phán với Huawei về việc sử dụng nền tảng kiến trúc xe của tập đoàn công nghệ Trung Quốc để phát triển một mẫu sedan hạng sang mới dành cho thị trường này.

Audi sẽ phân phối Q9 với cả cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ ngồi.

Thông tin về mẫu xe mới của Audi hiện vẫn còn hạn chế, bao gồm cả việc liệu xe có được phân phối ở thị trường bên ngoài Trung Quốc hay không. Nếu được đưa vào sản xuất, mẫu sedan này sẽ tiếp nối những dòng xe Audi khác được sản xuất tại Trung Quốc, đáng chú ý nhất là E5 Sportback và E7X. Đây là hai mẫu xe được bán dưới thương hiệu AUDI và phát triển chung với tập đoàn SAIC của Trung Quốc.

Doanh số của mẫu sedan hạng sang Audi A8 bắt đầu suy giảm mạnh vào giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm. Tại Mỹ, doanh số của A8 từng đạt đỉnh với hơn 6.000 xe vào năm 2013, nhưng liên tục đi xuống kể từ đó. Trong năm 2025, chỉ có 1.406 chiếc Audi A8 được bán ra tại Mỹ. Trong khi đó, BMW đã bán được 11.393 chiếc 7-Series tại thị trường này trong cùng năm và con số tương ứng của Mercedes-Benz S-Class là 7.408 chiếc.