[GALLERY] RAM Rampage 2027 từ 1,25 tỷ đồng, bán tải cơ bắp Mỹ nhỏ gọn như SUV

RAM Rampage được định vị nằm giữa dòng xe bán tải truyền thống và các mẫu SUV cao cấp, Rampage kết hợp tính linh hoạt của một chiếc bán tải đích thực.
RAM Rampage được định vị nằm giữa dòng xe bán tải truyền thống và các mẫu SUV cao cấp, Rampage kết hợp tính linh hoạt của một chiếc bán tải đích thực.
Suzuki SV-7S 2027 không thay đổi nhiều về thiết kế. Xe có 3 tùy chọn màu gồm xanh Pearl Suzuki Deep Blue, bạc nhám Matt Sword Silver và đen Glass Sparkle Black.
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M Monogram Atelier - đơn vị chuyên chế tác và cá nhân hóa ôtô có trụ sở tại Dubai (UAE) vừa ra mắt dự án G 3.0 ICONIC dựa trên nền tảng Mercedes-Benz G-Class.
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