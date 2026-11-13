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Số hóa - Xe

Chu kỳ sạc là gì và vì sao sạc nhanh có thể làm pin chai?

Dù ngày nào cũng cắm sạc, không phải ai cũng hiểu chu kỳ sạc. Đây là yếu tố quan trọng giúp xác định tuổi thọ pin và lý giải tác động của sạc nhanh.

Thiên Trang (th)

Pin điện thoại sau vài năm sử dụng thường không còn giữ được dung lượng như ban đầu. Một thiết bị có pin 5.000 mAh, chẳng hạn, có thể chỉ còn khoảng 4.000 mAh khi mức chai đạt 20%. Nhiều người cho rằng sạc nhanh là nguyên nhân chính khiến pin xuống cấp, nhưng mức độ ảnh hưởng thực tế còn phụ thuộc vào công nghệ pin, cách sử dụng và điều kiện sạc.

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Chu kỳ sạc được tính dựa trên tổng lượng pin đã sử dụng tương đương 100%, không phụ thuộc số lần cắm sạc.

Để hiểu quá trình hao mòn, trước hết cần biết chu kỳ sạc là gì. Pin lithium-ion xuống cấp theo hai hướng: lão hóa tự nhiên theo thời gian và hao mòn do quá trình sạc - xả. Theo cách tính của Apple, một chu kỳ không tương đương với một lần cắm sạc đầy 100%. Thay vào đó, chu kỳ được tính khi tổng lượng pin đã sử dụng đạt 100%, dù trải qua nhiều lần sạc. Ví dụ, nếu hôm nay dùng hết 64% pin rồi sạc lại, ngày hôm sau sử dụng thêm 36%, thiết bị mới hoàn thành một chu kỳ.

Tốc độ đạt đến các mốc chu kỳ phụ thuộc vào mức tiêu thụ pin mỗi ngày. Nếu chỉ sử dụng 40% dung lượng mỗi ngày, người dùng cần hơn hai ngày để hoàn thành một chu kỳ. Ngược lại, việc thường xuyên sử dụng gần cạn pin khiến số chu kỳ tích lũy nhanh hơn. Đây cũng là cơ sở để các nhà sản xuất đưa ra cam kết về tuổi thọ pin. Apple cho biết pin iPhone 14 trở xuống có thể còn 80% dung lượng sau 500 chu kỳ, trong khi con số này được nâng lên 1.000 chu kỳ trên iPhone 15. Các mức công bố đều dựa trên điều kiện thử nghiệm lý tưởng.

Với điện thoại Android, mức độ hao mòn được các hãng công bố theo từng công nghệ sạc. OPPO từng cho biết pin sử dụng sạc 65W còn khoảng 91% dung lượng sau 800 chu kỳ, trong khi pin hỗ trợ sạc 125W có thể xuống 80% sau cùng số chu kỳ. Với công nghệ sạc 150W thế hệ sau, hãng công bố pin vẫn giữ khoảng 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ. Tuy nhiên, đây là số liệu do nhà sản xuất đưa ra, không đồng nghĩa mọi thiết bị đều đạt kết quả giống nhau.

Nguyên nhân sạc công suất lớn có thể làm pin xuống cấp nhanh hơn liên quan đến hiện tượng lithium plating, hay mạ lithium. Trong quá trình sạc, ion lithium di chuyển vào cực than chì. Khi dòng điện quá lớn, một phần ion không kịp đi vào cấu trúc điện cực mà bám lại trên bề mặt dưới dạng kim loại. Lượng lithium này không còn tham gia hiệu quả vào hoạt động của pin, khiến dung lượng khả dụng suy giảm. Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Hoàng gia KTH tại Thụy Điển trên tế bào pin xe buýt điện cũng ghi nhận hiện tượng mạ lithium tăng nhanh khi sạc ở mức 3C, tương đương thời gian sạc đầy khoảng 20 phút. Đây là lý do nhiều thiết bị sạc nhanh đến khoảng 80% rồi giảm công suất ở giai đoạn còn lại.

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Sạc nhanh có thể thúc đẩy quá trình hao mòn pin, nhưng mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc công nghệ và điều kiện sử dụng.

Mức chênh lệch giữa sạc nhanh và sạc chậm vẫn chưa có một câu trả lời thống nhất. Thử nghiệm của kênh HTX trên YouTube cho thấy sạc 120W và 18W chỉ chênh khoảng 0,3 điểm phần trăm độ chai sau hơn 500 chu kỳ. Trong khi đó, dữ liệu Geotab năm 2025 trên hơn 22.700 xe điện cho thấy nhóm thường xuyên sạc nhanh DC trên 100 kW có mức hao mòn pin khoảng 3% mỗi năm, gấp đôi nhóm sạc công suất thấp. Tuy nhiên, kết quả trên xe điện không thể áp dụng trực tiếp cho smartphone, còn thử nghiệm độc lập cũng có giới hạn riêng.

Để kéo dài tuổi thọ pin điện thoại, người dùng nên tránh thường xuyên để thiết bị cạn kiệt hoàn toàn trước khi sạc. Đồng thời, không cần quá lo lắng khi tình trạng pin giảm về 80% sau thời gian dài sử dụng. Đây là dấu hiệu cho thấy pin đã hao mòn, không nhất thiết đồng nghĩa thiết bị sắp hỏng. Khi nhận thấy thời lượng sử dụng giảm rõ rệt và phải sạc nhiều lần trong ngày, người dùng có thể cân nhắc thay pin để tiếp tục sử dụng điện thoại.

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