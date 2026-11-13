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Số hóa - Xe

Lexus UX 300e lọt top xe điện mất giá nhanh nhất trên thị trường

Có tới 9 trong 10 mẫu ôtô mất giá nhanh nhất tại Anh là xe điện, trong đó Lexus UX 300e đứng đầu với mức khấu hao tới 72,7% chỉ sau ba năm.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết xe điện Lexus UX 300e Edition.

Theo nghiên cứu mới được công bố dựa trên dữ liệu của CDL Vehicle Information Services, nhiều mẫu ôtô điện tại Anh Quốc chỉ còn giữ được chưa đến một phần ba giá trị ban đầu sau ba năm sử dụng và quãng đường khoảng 58.000 km.

Trong khi mức khấu hao trung bình của ôtô tại Anh sau ba năm vào khoảng 45%, nhóm 10 mẫu xe mất giá nhanh nhất ghi nhận tỷ lệ từ 69% đến 72,7%. Đáng chú ý, danh sách này xuất hiện nhiều thương hiệu vốn được biết đến ở phân khúc cao cấp như Lexus, Audi và Mercedes-Benz.

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Nhiều mẫu ôtô điện chỉ còn giữ được chưa đến 1/3 giá trị sau ba năm sử dụng.

Kết quả khảo sát gây chú ý trong bối cảnh các hãng xe liên tục bổ sung sản phẩm điện hóa, đồng thời điều chỉnh giá bán để cạnh tranh. Tại Việt Nam, Lexus cũng đang mở rộng định hướng điện hóa, dù danh mục xe Lexus đang kinh doanh vẫn chủ yếu tập trung vào các dòng sử dụng động cơ xăng và hybrid.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Lexus UX 300e, mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản. Ở thời điểm ra mắt, mẫu xe có giá mua mới trung bình 51.145 bảng Anh (tương đương khoảng 1,79 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau ba năm và 36.000 dặm (khoảng 57.936 km), giá trị trao đổi dự kiến của xe chỉ còn 13.950 bảng Anh, tương đương khoảng 488 triệu đồng.

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Lexus UX 300e lọt top xe điện mất giá nhanh nhất trên thị trường Anh quốc.

Như vậy, chiếc SUV điện hạng sang này mất khoảng 1,3 tỷ đồng giá trị, tương đương 72,7% giá mua ban đầu. Đây là kết quả khá bất ngờ đối với Lexus, thương hiệu thường được đánh giá cao về độ bền và khả năng giữ giá trên thị trường xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, UX 300e lại gặp một số bất lợi về phạm vi hoạt động và không gian sử dụng so với các đối thủ mới hơn. Mẫu xe cũng đã ngừng bán tại Anh từ cuối năm 2025, sau khoảng năm năm hiện diện nhưng không đạt được sức tiêu thụ như kỳ vọng.

Không riêng Lexus, nhiều mẫu ôtô điện từ các thương hiệu khác cũng xuất hiện trong nhóm mất giá mạnh. Xếp ngay sau Lexus UX 300e là Citroen e-C4, với mức khấu hao 72,3%. Mẫu xe này có giá mua mới trung bình 32.895 bảng Anh, khoảng 1,15 tỷ đồng, nhưng giá trị trao đổi dự kiến sau ba năm chỉ còn 9.125 bảng Anh, tương đương 319 triệu đồng.

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Audi e-tron GT mất khoảng 69,3% giá trị, trong khi Mercedes-Benz EQS và EQE đều giảm khoảng 69% sau ba năm.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Vauxhall Astra Electric và Corsa Electric, với mức mất giá lần lượt 72% và 71,6%. Đáng chú ý, Astra Electric có giá mua mới trung bình 37.250 bảng Anh, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng, nhưng sau ba năm chỉ còn giá trị trao đổi 10.425 bảng Anh, khoảng 365 triệu đồng.

Không chỉ những mẫu xe phổ thông, nhóm ôtô điện hạng sang cũng chịu mức khấu hao lớn. Audi e-tron GT mất khoảng 69,3% giá trị, trong khi Mercedes-Benz EQS và EQE đều giảm khoảng 69% sau ba năm. Đáng chú ý, Audi A8 là mẫu xe duy nhất không thuộc nhóm thuần điện trong top 10. Mẫu sedan hạng sang này có giá mua mới trung bình 103.620 bảng Anh nhưng giá trị trao đổi dự kiến chỉ còn 30.325 bảng Anh sau ba năm, tương ứng mức khấu hao 70,7%.

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Bảng thống kê top 10 mẫu xe mất giá nhanh nhất sau 3 năm.

Dù việc giảm giá xe mới không đồng nghĩa giá xe cũ mất giá với tỷ lệ tương ứng, diễn biến này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của những người đang sở hữu xe và dự định bán lại trong tương lai. Một yếu tố khác là tâm lý người mua đối với tình trạng pin. Khác với ô tô sử dụng động cơ đốt trong, bộ pin là linh kiện có giá trị lớn trên xe điện, trong khi chi phí sửa chữa hoặc thay thế có thể đáng kể nếu phát sinh hư hỏng ngoài phạm vi bảo hành.

Tuy nhiên, không phải xe điện nào cũng suy giảm chất lượng pin nhanh. Khả năng giữ dung lượng còn phụ thuộc vào công nghệ pin, điều kiện sử dụng và cách sạc. Vì vậy, khi lựa chọn xe đã qua sử dụng, việc kiểm tra tình trạng pin thực tế quan trọng hơn chỉ nhìn vào số năm tuổi hay quãng đường đã đi.

Đối với thị trường Việt Nam, dữ liệu từ Anh là một thông tin tham khảo về xu hướng khấu hao, chưa đủ cơ sở để kết luận ôtô điện trong nước sẽ mất giá tương tự. Sự khác biệt về chính sách thuế, hạ tầng sạc, nguồn cung và nhu cầu mua bán xe cũ có thể tạo ra những diễn biến riêng.

Theo các chuyên gia về xe đánh giá, một trong những nguyên nhân khiến ôtô điện mất giá nhanh là tốc độ thay đổi công nghệ. Khi các thế hệ xe mới liên tục được nâng cấp pin, phạm vi hoạt động và khả năng sạc nhanh, những mẫu xe ra mắt trước đó có thể trở nên kém hấp dẫn trên thị trường xe cũ.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, cuộc cạnh tranh giá giữa các nhà sản xuất cũng tạo áp lực lên giá trị bán lại. Khi ôtô mới được giảm giá hoặc áp dụng ưu đãi lớn, người mua xe cũ có thêm cơ sở để yêu cầu mức giá thấp hơn, khiến xe đời trước khó duy trì giá trị.

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