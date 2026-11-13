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[GALLERY] Nissan Patrol kỷ niệm 75 năm, ra mắt bản đặc biệt chỉ 1.951 xe

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Patrol kỷ niệm 75 năm, ra mắt bản đặc biệt chỉ 1.951 xe

Nissan đánh dấu 75 năm ra đời dòng SUV Patrol bằng việc đưa tên gọi này trở lại Mỹ sau 57 năm, đồng ra mắt bản 1.951 chiếc dành riêng cho khu vực Trung Đông.

Nguyễn Chung
Năm 2026 đánh dấu cột mốc 75 năm kể từ khi Nissan Patrol lần đầu xuất hiện vào năm 1951. Nhân dịp này, hãng xe Nhật Bản công bố kế hoạch đưa tên gọi Patrol trở lại thị trường Mỹ trên phiên bản Nissan Armada Patrol PRO-4X đời 2027, sau khi ngừng sử dụng tên gọi này tại Mỹ từ năm 1969.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc 75 năm kể từ khi Nissan Patrol lần đầu xuất hiện vào năm 1951. Nhân dịp này, hãng xe Nhật Bản công bố kế hoạch đưa tên gọi Patrol trở lại thị trường Mỹ trên phiên bản Nissan Armada Patrol PRO-4X đời 2027, sau khi ngừng sử dụng tên gọi này tại Mỹ từ năm 1969.
Bên cạnh đó, Nissan giới thiệu Patrol 75th Anniversary Edition dành riêng cho thị trường Trung Đông, với số lượng giới hạn 1.951 chiếc, tượng trưng cho năm ra đời của dòng xe.
Bên cạnh đó, Nissan giới thiệu Patrol 75th Anniversary Edition dành riêng cho thị trường Trung Đông, với số lượng giới hạn 1.951 chiếc, tượng trưng cho năm ra đời của dòng xe.
Nissan Patrol bản đặc biệt được phát triển dựa trên cấu hình cao cấp Platinum V6TT, nổi bật với các chi tiết ngoại thất màu Copper Gold, nội thất Bordeaux cùng những điểm nhấn thiết kế riêng lấy cảm hứng từ khu vực Trung Đông.
Nissan Patrol bản đặc biệt được phát triển dựa trên cấu hình cao cấp Platinum V6TT, nổi bật với các chi tiết ngoại thất màu Copper Gold, nội thất Bordeaux cùng những điểm nhấn thiết kế riêng lấy cảm hứng từ khu vực Trung Đông.
Theo ông Ivan Espinosa, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nissan, Patrol là một phần quan trọng trong lịch sử và đại diện cho những giá trị cốt lõi của thương hiệu. Hãng sẽ tiếp tục phát huy di sản của dòng SUV này trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Theo ông Ivan Espinosa, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nissan, Patrol là một phần quan trọng trong lịch sử và đại diện cho những giá trị cốt lõi của thương hiệu. Hãng sẽ tiếp tục phát huy di sản của dòng SUV này trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Nissan Patrol thế hệ đầu tiên mang mã 4W60 ra mắt tại Nhật Bản năm 1951, lấy cảm hứng từ Willys Jeep. Đây là mẫu xe dẫn động bốn bánh đầu tiên của Nissan, sử dụng động cơ công suất 91 mã lực. Cũng trong năm đó, Patrol trở thành phương tiện đầu tiên chinh phục núi Phú Sĩ bằng đường bộ.
Nissan Patrol thế hệ đầu tiên mang mã 4W60 ra mắt tại Nhật Bản năm 1951, lấy cảm hứng từ Willys Jeep. Đây là mẫu xe dẫn động bốn bánh đầu tiên của Nissan, sử dụng động cơ công suất 91 mã lực. Cũng trong năm đó, Patrol trở thành phương tiện đầu tiên chinh phục núi Phú Sĩ bằng đường bộ.
Năm 1957, Patrol bắt đầu hiện diện tại Trung Đông, trước tiên ở Kuwait. Đến năm 1960, thế hệ thứ hai mang tên 60 Series được giới thiệu và mở rộng ra thị trường toàn cầu. Tại Australia, Patrol ghi dấu ấn khi trở thành phương tiện cơ giới đầu tiên vượt sa mạc Simpson, chinh phục hơn 1.100 đụn cát trong 12 ngày.
Năm 1957, Patrol bắt đầu hiện diện tại Trung Đông, trước tiên ở Kuwait. Đến năm 1960, thế hệ thứ hai mang tên 60 Series được giới thiệu và mở rộng ra thị trường toàn cầu. Tại Australia, Patrol ghi dấu ấn khi trở thành phương tiện cơ giới đầu tiên vượt sa mạc Simpson, chinh phục hơn 1.100 đụn cát trong 12 ngày.
Thế hệ thứ ba (160 Series) ra mắt năm 1980 với cấu hình 5 cửa, 7 chỗ ngồi. Đến năm 1983, Patrol bắt đầu được sản xuất tại nhà máy Nissan ở Barcelona, trở thành mẫu xe đầu tiên của hãng được chế tạo tại châu Âu. Dòng xe này cũng từng giành 15 chiến thắng liên tiếp ở hạng mục xe nguyên bản tại Giải vô địch địa hình Australia.
Thế hệ thứ ba (160 Series) ra mắt năm 1980 với cấu hình 5 cửa, 7 chỗ ngồi. Đến năm 1983, Patrol bắt đầu được sản xuất tại nhà máy Nissan ở Barcelona, trở thành mẫu xe đầu tiên của hãng được chế tạo tại châu Âu. Dòng xe này cũng từng giành 15 chiến thắng liên tiếp ở hạng mục xe nguyên bản tại Giải vô địch địa hình Australia.
Năm 1987, Patrol 160 trở thành mẫu xe động cơ diesel đầu tiên lọt vào top 10 chung cuộc giải đua Paris-Dakar Rally. Cùng năm, Nissan giới thiệu thế hệ thứ tư Y60 với hệ thống treo lò xo cuộn và trợ lực lái. Đến năm 1997, Patrol thế hệ thứ năm Y61 xuất hiện với thiết kế và trang bị được nâng cấp. Năm 2007, hai chiếc Patrol Y61 hoàn thành hành trình Long Way Down dài hơn 24.000 km từ Anh đến Nam Phi, được ghi nhận chỉ gặp một sự cố thủng lốp.
Năm 1987, Patrol 160 trở thành mẫu xe động cơ diesel đầu tiên lọt vào top 10 chung cuộc giải đua Paris-Dakar Rally. Cùng năm, Nissan giới thiệu thế hệ thứ tư Y60 với hệ thống treo lò xo cuộn và trợ lực lái. Đến năm 1997, Patrol thế hệ thứ năm Y61 xuất hiện với thiết kế và trang bị được nâng cấp. Năm 2007, hai chiếc Patrol Y61 hoàn thành hành trình Long Way Down dài hơn 24.000 km từ Anh đến Nam Phi, được ghi nhận chỉ gặp một sự cố thủng lốp.
Patrol thế hệ thứ sáu Y62 ra mắt năm 2010, đánh dấu bước chuyển theo hướng chú trọng hơn đến tiện nghi và công nghệ. Dòng xe này từng thiết lập ba kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có thành tích kéo máy bay nặng 170,9 tấn năm 2013 và chinh phục đụn cát cao 100 m nhanh nhất trong nhóm xe thương mại năm 2015.
Patrol thế hệ thứ sáu Y62 ra mắt năm 2010, đánh dấu bước chuyển theo hướng chú trọng hơn đến tiện nghi và công nghệ. Dòng xe này từng thiết lập ba kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có thành tích kéo máy bay nặng 170,9 tấn năm 2013 và chinh phục đụn cát cao 100 m nhanh nhất trong nhóm xe thương mại năm 2015.
Năm 2016, Patrol Y62 được đưa trở lại thị trường Mỹ dưới tên gọi Nissan Armada, trang bị động cơ V8 5.6L công suất 390 PS. Tuy nhiên, tên gọi Patrol vẫn không được sử dụng tại đây cho đến kế hoạch trở lại vào năm 2027.
Năm 2016, Patrol Y62 được đưa trở lại thị trường Mỹ dưới tên gọi Nissan Armada, trang bị động cơ V8 5.6L công suất 390 PS. Tuy nhiên, tên gọi Patrol vẫn không được sử dụng tại đây cho đến kế hoạch trở lại vào năm 2027.
Thế hệ Patrol thứ bảy được giới thiệu tại Abu Dhabi vào năm 2024, sở hữu thiết kế hiện đại, khoang nội thất cao cấp và động cơ V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực, mô-men xoắn cực đại 700 Nm.
Thế hệ Patrol thứ bảy được giới thiệu tại Abu Dhabi vào năm 2024, sở hữu thiết kế hiện đại, khoang nội thất cao cấp và động cơ V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực, mô-men xoắn cực đại 700 Nm.
Trải qua 75 năm và bảy thế hệ, Nissan Patrol đã phát triển từ một mẫu xe địa hình chuyên dụng thành dòng SUV cao cấp, đồng thời duy trì danh tiếng về khả năng vận hành và độ bền. Việc đưa tên gọi Patrol trở lại Mỹ cùng phiên bản kỷ niệm dành cho Trung Đông tiếp tục khẳng định vai trò của dòng xe này trong danh mục sản phẩm toàn cầu của Nissan.
Trải qua 75 năm và bảy thế hệ, Nissan Patrol đã phát triển từ một mẫu xe địa hình chuyên dụng thành dòng SUV cao cấp, đồng thời duy trì danh tiếng về khả năng vận hành và độ bền. Việc đưa tên gọi Patrol trở lại Mỹ cùng phiên bản kỷ niệm dành cho Trung Đông tiếp tục khẳng định vai trò của dòng xe này trong danh mục sản phẩm toàn cầu của Nissan.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Nissan Patrol thế hệ mới.
Nguyễn Chung
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