Video: Giới thiệu ASUS ProArt P16 trang bị RTX Spark tại Việt Nam.

ASUS vừa chính thức đưa dòng laptop đồ họa chuyên nghiệp ProArt P16 tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark thế hệ mới về thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng sáng tạo nội dung chuyên sâu, hỗ trợ vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo và xử lý khối lượng công việc đồ họa phức tạp ngay trên thiết bị.

ASUS mở bán laptop ProArt P16 trang bị RTX Spark tại Việt Nam.

Việc trang bị các phần cứng chuyên biệt trên dòng máy tính cá nhân giúp giải quyết bài toán vận hành mô hình ngôn ngữ lớn và các hệ thống AI cục bộ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ điện toán đám mây. Điều này mang lại khả năng tối ưu chi phí tính toán theo token, bảo mật dữ liệu dự án ngay trên thiết bị và giúp người dùng toàn quyền kiểm soát quy trình làm việc.



ProArt P16 tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark mới về thị trường Việt Nam.

Dù tích hợp phần cứng hiệu năng cao, ProArt P16 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế cơ động với khung máy hợp kim nhôm chế tác bằng công nghệ CNC. Thiết bị có độ dày 12.9mm và trọng lượng 1.77kg, đi kèm viên pin dung lượng 99Wh đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt ngoài studio.

Dù tích hợp phần cứng hiệu năng cao, ProArt P16 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế cơ động với khung máy hợp kim nhôm chế tác bằng công nghệ CNC.

Khả năng hiển thị được đảm bảo bởi màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz hỗ trợ VRR và công nghệ NVIDIA G-SYNC. Màn hình đạt độ chính xác màu Delta E < 1 với độ sáng tối đa 1.600 nits, kết hợp lớp phủ chống phản xạ ánh sáng giúp nhà sáng tạo quan sát chi tiết rõ ràng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Khả năng hiển thị được đảm bảo bởi màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz hỗ trợ VRR và công nghệ NVIDIA G-SYNC.

ProArt P16 đại diện cho phân khúc máy tính cá nhân hoàn toàn mới trên nền tảng Windows, giải quyết triệt để rào cản lớn nhất của các dòng PC truyền thống: giới hạn về dung lượng bộ nhớ khi xử lý AI.

Giá bán ProArt P16 trang bị RTX Spark tại Việt Nam cho từng phiên bản.