Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

ASUS mở bán laptop ProArt P16 trang bị RTX Spark tại Việt Nam

ASUS vừa cchính thức mở bán dòng laptop đồ họa ProArt P16 tích hợp NVIDIA RTX Spark chuyên dụng cho Agentic AI tại thị trường Việt Nam.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu ASUS ProArt P16 trang bị RTX Spark tại Việt Nam.

ASUS vừa chính thức đưa dòng laptop đồ họa chuyên nghiệp ProArt P16 tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark thế hệ mới về thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng sáng tạo nội dung chuyên sâu, hỗ trợ vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo và xử lý khối lượng công việc đồ họa phức tạp ngay trên thiết bị.

3-4439.jpg
ASUS mở bán laptop ProArt P16 trang bị RTX Spark tại Việt Nam.

Việc trang bị các phần cứng chuyên biệt trên dòng máy tính cá nhân giúp giải quyết bài toán vận hành mô hình ngôn ngữ lớn và các hệ thống AI cục bộ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ điện toán đám mây. Điều này mang lại khả năng tối ưu chi phí tính toán theo token, bảo mật dữ liệu dự án ngay trên thiết bị và giúp người dùng toàn quyền kiểm soát quy trình làm việc.

2-8479.jpg
ProArt P16 tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark mới về thị trường Việt Nam.

Dù tích hợp phần cứng hiệu năng cao, ProArt P16 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế cơ động với khung máy hợp kim nhôm chế tác bằng công nghệ CNC. Thiết bị có độ dày 12.9mm và trọng lượng 1.77kg, đi kèm viên pin dung lượng 99Wh đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt ngoài studio.

4-4416.jpg
Dù tích hợp phần cứng hiệu năng cao, ProArt P16 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế cơ động với khung máy hợp kim nhôm chế tác bằng công nghệ CNC.

Khả năng hiển thị được đảm bảo bởi màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz hỗ trợ VRR và công nghệ NVIDIA G-SYNC. Màn hình đạt độ chính xác màu Delta E < 1 với độ sáng tối đa 1.600 nits, kết hợp lớp phủ chống phản xạ ánh sáng giúp nhà sáng tạo quan sát chi tiết rõ ràng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

1-9925.jpg
Khả năng hiển thị được đảm bảo bởi màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz hỗ trợ VRR và công nghệ NVIDIA G-SYNC.

ProArt P16 đại diện cho phân khúc máy tính cá nhân hoàn toàn mới trên nền tảng Windows, giải quyết triệt để rào cản lớn nhất của các dòng PC truyền thống: giới hạn về dung lượng bộ nhớ khi xử lý AI.

5-1499.jpg
Giá bán ProArt P16 trang bị RTX Spark tại Việt Nam cho từng phiên bản.

Sự xuất hiện của những thiết bị như ProArt P16 cho thấy một hướng phát triển mới của máy tính cá nhân: từ công cụ thực hiện thao tác theo lệnh, trở thành nền tảng có thể phối hợp cùng AI để giải quyết những công việc ngày càng phức tạp. Trong đó, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở khả năng tạo ra nội dung nhanh hơn, mà còn ở việc giúp người sáng tạo dành nhiều thời gian hơn cho ý tưởng và những quyết định mang dấu ấn cá nhân.

#ASUS mở bán laptop ProArt P16 #ProArt P16 tích hợp NVIDIA RTX Spark #Agentic AI tại thị trường Việt Nam #ASUS #ProArt P16 #RTX Spark

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] ASUS Zenbook DUO mang cả workspace hai màn hình đi khắp nơi

Hai màn hình OLED 14 inch, 5 tư thế sử dụng và pin 99Wh giúp ASUS Zenbook DUO 2026 dựng workspace đa nhiệm mà không cần mang thêm màn hình ngoài.

asus.jpg
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Asus tung Mini PC chuyên AI cục bộ với chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân

Ascent QN10 sở hữu chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân, NPU 80 TOPS, ba cổng USB4 và LAN 2.5GbE trong thân máy 130 x 130 x 40mm, hướng tới nhu cầu AI cá nhân.

Asus tung Mini PC chuyên AI cục bộ với chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân

Asus bắt đầu bán ra trên toàn cầu mẫu mini PC Ascent QN10, được giới thiệu lần đầu tại Computex 2026 hồi tháng 5.

Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của dòng Ascent, sử dụng nền tảng Snapdragon X2 của Qualcomm thay vì chip Intel như NUC 16 Pro ra mắt trước đó.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Asus mini ProArt GR1X với bộ nhớ 128GB và kết nối 10GbE

ASUS vừa chia sẻ thêm chi tiết đồng thời xác nhận tên gọi của chiếc máy tính mini ProArt được trang bị card đồ họa NVIDIA RTX Spark.

Asus mini ProArt GR1X với bộ nhớ 128GB và kết nối 10GbE

Hệ thống này trước đây đã được trưng bày tại Computex mà chưa có tên sản phẩm chính thức, nhưng giờ đây ASUS gọi nó là ProArt GR1X.

Hậu tố 1X trong tên gọi có nghĩa là N1X, SKU cao cấp nhất trong thế hệ chip ARM đầu tiên của NVIDIA dành cho Windows trên ARM.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới