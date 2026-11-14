Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng có 7 nâng cấp lớn

Dù Galaxy S26 Ultra vẫn được đánh giá là một trong những smartphone cao cấp nổi bật, Samsung được cho là đang chuẩn bị nhiều thay đổi cho thế hệ kế nhiệm. Những thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể được nâng cấp ở nhiều thành phần, từ màn hình, camera đến hệ thống pin và bảo mật. Một số cải tiến vẫn dừng ở mức kỳ vọng, nhưng nếu được triển khai, chúng có thể giúp mẫu flagship này tạo khác biệt rõ rệt.

Ảnh concept Galaxy S27 Ultra với kỳ vọng thay đổi thiết kế so với các thế hệ tiền nhiệm.

Điều được quan tâm hàng đầu là công nghệ Privacy Display, lần đầu xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra. Tính năng này hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung trên màn hình, đồng thời cho phép người dùng thiết lập phạm vi bảo vệ theo ứng dụng hoặc thông báo. Tuy nhiên, công nghệ hiện tại bị cho là làm giảm chất lượng hiển thị và có thể gây mỏi mắt, khó chịu với một số người. Samsung được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế này trên phiên bản tiếp theo. Bên cạnh đó, hãng cũng cần cải thiện công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM ở tần số thấp, vốn khiến một bộ phận người dùng nhạy cảm gặp tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Pin và thiết kế là hai yếu tố khác được mong chờ thay đổi. Các mẫu Galaxy Ultra duy trì dung lượng 5.000 mAh trong nhiều thế hệ, trong khi một số đối thủ đã chuyển sang pin lớn hơn đáng kể. Người dùng kỳ vọng Galaxy S27 Ultra có thể tăng dung lượng pin để kéo dài thời gian sử dụng, nhất là khi các tính năng AI và màn hình ngày càng tiêu thụ nhiều năng lượng. Ngoài ra, Samsung có thể cân nhắc làm mới ngôn ngữ thiết kế vốn ít thay đổi kể từ Galaxy S22 Ultra, thay vì tiếp tục dựa vào những điều chỉnh nhỏ qua từng năm.

Ở khả năng nhiếp ảnh, Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng xử lý màu sắc tự nhiên hơn. Theo thông tin từ một nguồn tin nội bộ được đề cập trong các báo cáo, Samsung đang hướng đến tông ảnh ấm, dịu mắt và gần với màu sắc thực tế, thay vì cách tái tạo đôi khi bị đánh giá là quá rực trên các thế hệ trước. Nếu thành hiện thực, thay đổi này có thể giúp ảnh chụp từ flagship Samsung phù hợp hơn với người dùng ưu tiên tính chân thực, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Màn hình, camera và dung lượng pin là những hạng mục được người dùng mong Samsung cải thiện trên Galaxy S27 Ultra. (Ảnh: PhoneArena)

Tốc độ sạc cũng là điểm Samsung cần cải thiện. Dù hãng đã nâng công suất sạc có dây và không dây trên các thế hệ gần đây, mức hỗ trợ hiện tại vẫn thấp hơn một số đối thủ có công suất vượt 100W. Nếu Galaxy S27 Ultra được trang bị viên pin lớn hơn, việc rút ngắn thời gian sạc sẽ càng cần thiết. Bên cạnh đó, tích hợp nam châm vào thân máy để hỗ trợ sạc không dây thuận tiện hơn cũng là mong muốn của người dùng, dù khả năng xuất hiện vẫn chưa rõ ràng.

Cuối cùng, Samsung được kỳ vọng phát triển hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D đủ sức cạnh tranh với Face ID trên iPhone. Hiện phương thức mở khóa khuôn mặt trên smartphone Galaxy vẫn bị đánh giá thấp hơn về độ an toàn và khả năng nhận diện trong một số điều kiện. Một giải pháp quét chiều sâu chuyên dụng có thể giúp tăng bảo mật, đồng thời cải thiện tốc độ mở khóa khi người dùng không nhìn trực diện vào camera. Dù vậy, cả bảy nâng cấp trên hiện vẫn là những kỳ vọng hoặc thông tin đang được đồn đoán, chưa phải cấu hình chính thức của Galaxy S27 Ultra.