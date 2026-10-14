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[INFOGRAPHIC] ASUS Zenbook DUO mang cả workspace hai màn hình đi khắp nơi

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] ASUS Zenbook DUO mang cả workspace hai màn hình đi khắp nơi

Hai màn hình OLED 14 inch, 5 tư thế sử dụng và pin 99Wh giúp ASUS Zenbook DUO 2026 dựng workspace đa nhiệm mà không cần mang thêm màn hình ngoài.

Thiên Trang
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#ASUS #Zenbook Duo #laptop #hai màn hình #công nghệ di động #thiết bị sáng tạo

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