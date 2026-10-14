[INFOGRAPHIC] ASUS Zenbook DUO mang cả workspace hai màn hình đi khắp nơi

Hai màn hình OLED 14 inch, 5 tư thế sử dụng và pin 99Wh giúp ASUS Zenbook DUO 2026 dựng workspace đa nhiệm mà không cần mang thêm màn hình ngoài.
Hai màn hình OLED 14 inch, 5 tư thế sử dụng và pin 99Wh giúp ASUS Zenbook DUO 2026 dựng workspace đa nhiệm mà không cần mang thêm màn hình ngoài.
BYD chính thức ra mắt Da Han EV sạc siêu nhanh tại thị trường Trung Quốc với ba phiên bản. Xe có giá từ 235.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 913 triệu đồng).
Sách mua trên Google Play Books được Google tích hợp vào Gemini Notebook, cho phép đặt câu hỏi, tạo câu đố, infographic và podcast AI dựa trên nội dung sách.
Bryan Johnson, Jeff Bezos và Sam Altman đang rót tiền vào công nghệ chống lão hóa, kỳ vọng kéo dài tuổi thọ và mở ra cơ hội sống khỏe mạnh lâu hơn.
Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 2027 thế hệ mới vừa chính thức trình làng với những cải tiến tập trung vào hệ truyền động và không gian nội thất.
Dù có giá tới 64,99 triệu đồng, iPhone Duo vẫn tạo sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế gập, phần mềm tối ưu và trải nghiệm khác biệt.
Thị trường ôtô đã qua sử dụng tại Việt Nam đang ghi nhận đợt xả hàng quy mô lớn, cả xe bình dân đến siêu sang từ phía ngân hàng nhằm nhanh chóng thu hồi nợ xấu.
Toyota vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Fortuner Leader Edition 2026, với ngoại thất thể thao hơn, nội thất được nâng cấp nhẹ và bổ sung một số tiện nghi hiện đại.
Bản beta mới nhất cho phép người dùng Windows 11 có thể nhập trực tiếp các lệnh như bật chế độ tối, giảm sáng màn hình hoặc sắp xếp cửa sổ ngay trong Search.
Tất cả ôtô qua sử dụng trong chương trình UCAR của Mitsubishi Motors Việt Nam được kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa và đánh giá theo quy trình 160 điểm.
Một máy pha cà phê Keurig bất ngờ tạo ra khoảng 1 TB lưu lượng mạng trong 10 ngày, làm quá tải điểm truy cập Wi-Fi và đặt ra lo ngại về thiết bị nhà thông minh.
Mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới Hyundai Bayon 2027 vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris với thiết kế góc cạnh, phiên bản thể thao N Line và hai màn hình 12,3 inch.
oa di động CMF Speaker S và M đạt tiêu chuẩn IP68, pin 18h, hỗ trợ nhiều chế độ âm thanh, giá từ 59 USD, mở bán từ 12/10/2026.
Chính sách sử dụng mới siết chặt hành vi ngược đãi chatbot, người dùng có thể bị chặn nếu buông lời nhục mạ Claude.
Mẫu xe SUV điện BYD Atto 8 đã chính thức ra mắt thị trường quốc tế, Công nghệ Flash Charging cho phép xe có thể sạc pin từ 10% - 70% chỉ trong 5 phút.
Meta đã mua lại rất nhiều bằng sáng chế của Sony, trong đó có các bằng sáng chế liên quan đến thiết bị thực tế mở rộng (XR).
Peugeot vừa chính thức trình làng RCZ Vision chạy điện. Đây là bản phác họa lại dòng coupe thể thao RCZ lừng danh một thời, sở hữu thiết kế đậm chất tương lai.
Chip XRING O3 do Xiaomi tự phát triển trang bị đầu tiên trên Xiaomi 18 Fold lộ điểm Antutu cho thấy nó mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ Android với chip Snapdragon.
Kia Seltos Hybrid hoàn toàn mới chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này được giới thiệu tại thị trường châu Âu.
Mã độc P7 DarkSword có thể lấy mật khẩu, ảnh và dữ liệu ví tiền số trên iPhone, đồng thời nhận lệnh điều khiển từ xa mà người dùng khó phát hiện.
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) khép lại tháng 9/2026 với doanh số ấn tượng. Xpander, Xforce và Destinator tiếp tục nằm trong top 10 bán chạy nhất thị trường.