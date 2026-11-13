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Số hóa - Xe

TSMC rót 1 tỷ USD đầu tư chiến lược vào vào Anthropic và OpenAI

Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới chuyển từ cung cấp hạ tầng sang đầu tư trực tiếp vào hai hãng AI hàng đầu, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu cho sản phẩm chip.

Tuệ Minh

Ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang chứng kiến một bước chuyển đáng chú ý khi những nhà sản xuất phần cứng lớn nhất thế giới bắt đầu tham gia trực tiếp vào việc tài trợ cho các công ty phát triển mô hình AI.

TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, vừa phê duyệt kế hoạch đầu tư tối đa 1 tỷ USD vào hai tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực này là Anthropic và OpenAI.

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Công ty chuyên gia công chip bất ngờ trở thành nhà đầu tư chiến lược vào AI.

Theo thông tin được công bố ngày 10/11, hội đồng quản trị TSMC đã thông qua hai khoản đầu tư, mỗi khoản lên đến 500 triệu USD. Trong đó, khoản đầu tư vào Anthropic dự kiến được thực hiện theo mức giá phát hành cổ phiếu khi công ty tiến hành IPO, còn khoản đầu tư vào OpenAI được thực hiện thông qua cổ phiếu ưu đãi.

Đây là động thái đáng chú ý bởi TSMC vốn giữ vai trò nhà cung cấp hạ tầng quan trọng cho cuộc cách mạng AI. Những bộ xử lý đồ họa, chip tăng tốc và bộ vi xử lý được sản xuất tại các nhà máy của hãng đang hiện diện trong phần lớn hệ thống máy chủ AI hiện đại.

Khi nhà sản xuất chip trở thành nhà đầu tư AI

Trong nhiều năm, TSMC hưởng lợi từ sự phát triển của AI thông qua việc nhận đơn hàng sản xuất chip từ Nvidia, AMD và nhiều tập đoàn công nghệ khác. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu, huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn và triển khai các dịch vụ AI khiến năng lực sản xuất bán dẫn tiên tiến trở thành nguồn lực chiến lược.

Việc đầu tư trực tiếp vào Anthropic và OpenAI mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì chỉ thu lợi từ việc bán năng lực sản xuất, TSMC còn có thể tham gia hưởng lợi từ giá trị doanh nghiệp của những đơn vị đang tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm của mình.

Hai công ty được lựa chọn cũng có vị trí đáng chú ý trong hệ sinh thái AI. OpenAI phát triển các mô hình và dịch vụ AI phục vụ người dùng phổ thông lẫn doanh nghiệp, trong khi Anthropic tập trung vào các mô hình Claude, lập trình và những ứng dụng AI chuyên sâu.

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Thay vì chỉ thu lợi từ việc bán năng lực sản xuất, TSMC sẽ trực tiếp thúc đẩy khách hàng tăng nhu cầu chip thông qua đầu tư.

Cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự phụ thuộc

Động thái của TSMC phản ánh kỳ vọng rằng nhu cầu chip AI sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Các tập đoàn sản xuất chip đầu tư vào công ty AI, trong khi chính những công ty AI lại cần chip của các nhà sản xuất để vận hành. Nếu tốc độ tăng trưởng của thị trường AI không đáp ứng kỳ vọng, rủi ro có thể lan truyền giữa nhiều mắt xích.

Cần lưu ý rằng mức 1 tỷ USD là hạn mức đầu tư tối đa đã được phê duyệt, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã được giải ngân.

Dù vậy, quyết định của TSMC cho thấy cuộc cạnh tranh AI không còn đơn thuần là cuộc đua phát triển mô hình thông minh hơn. Nó đang trở thành cuộc cạnh tranh toàn diện về vốn, năng lực sản xuất, trung tâm dữ liệu và quyền kiểm soát hạ tầng công nghệ.

TSMC liên tục tăng giá chip 4 năm liên tiếp giữa cơn sốt AI.
Silicon Republic/Authent Tech
#TSMC #Anthropic #OpenAI #Đầu tư AI #Chip AI #Anthropic và OpenAI

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