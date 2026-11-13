Mẫu xe Mazda CX-5 thế hệ mới vừa lộ thông tin về cấu hình tại Việt Nam, với bốn phiên bản đều sử dụng động cơ 2.5L. Giá đồn đoán từ khoảng 900 triệu đồng.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.

Mazda CX-5 2027 thế hệ thứ ba vừa có thêm những thông tin mới trước thềm ra mắt thị trường Việt Nam. Một tài liệu được cho là bảng thông số của mẫu SUV này vừa xuất hiện, không lâu sau khi hình ảnh xe được đăng tải trên website Mazda Việt Nam hồi cuối tháng 10/2026.

Theo tài liệu rò rỉ, CX-5 mới dự kiến có bốn phiên bản gồm 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD. Giá bán thấp nhất được đồn đoán ở mức 900 triệu đồng. Dù vậy, cả THACO Auto và Mazda Việt Nam đều chưa xác nhận tính chính xác của những thông tin đang được chia sẻ.

Mazda CX-5 2027 sắp ra mắt Việt Nam với 4 phiên bản, từ 900 triệu đồng.

So với thế hệ đang bán, CX-5 thế hệ mới được Mazda điều chỉnh khá nhiều về diện mạo nhưng không rời bỏ ngôn ngữ thiết kế Kodo. Nhìn từ phía trước, mẫu SUV Nhật Bản có hệ thống đèn thanh mảnh đi cùng lưới tản nhiệt tạo hình mới. Công nghệ chiếu sáng thông minh cũng được nhắc đến trong tài liệu, song chưa có thông tin cụ thể về phiên bản sở hữu tính năng này.

Ở đuôi xe, thay vì biểu tượng Mazda quen thuộc, tên thương hiệu được viết đầy đủ và bố trí theo phương ngang trên cửa cốp. Sự thay đổi còn thể hiện ở kích thước. CX-5 thế hệ mới dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm và có chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Các con số này tăng tương ứng 100 mm, 15 mm và 115 mm so với đời trước.

So với thế hệ đang bán, CX-5 thế hệ mới được Mazda điều chỉnh khá nhiều về diện mạo nhưng không rời bỏ ngôn ngữ thiết kế Kodo.

Bên trong, nội thất cũng có nhiều điểm mới. Màn hình giải trí trung tâm được cho là có kích thước tới 15,6 inch, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Danh sách tiện nghi trong tài liệu còn xuất hiện ghế trước chỉnh điện, sưởi và làm mát, nhớ vị trí ghế lái, dàn âm thanh Bose 12 loa, màn hình HUD và hệ thống đèn viền nội thất.



Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cũng có thể lần đầu xuất hiện trên CX-5 dành cho khách Việt, dù cấu hình cụ thể của từng phiên bản vẫn chưa được làm rõ. Theo bảng thông số đang lan truyền trên mạng xã hội, Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam sẽ không còn lựa chọn động cơ 2.0L.

Bên trong, nội thất cũng có nhiều điểm mới. Màn hình giải trí trung tâm được cho là có kích thước tới 15,6 inch, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch.

Thay vào đó, toàn bộ bốn phiên bản dự kiến được trang bị máy xăng 2.5L, cung cấp công suất 185 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 257 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp được giữ lại. Khác biệt về hệ dẫn động nằm ở bản Signature AWD với cấu hình bốn bánh toàn thời gian, trong khi ba phiên bản còn lại sử dụng dẫn động cầu trước.

Về công nghệ an toàn, tài liệu rò rỉ đề cập tới camera 360 độ hỗ trợ quan sát giả lập bên dưới gầm xe. Gói công nghệ ADAS cũng được cho là sẽ có mặt trên cả bốn phiên bản, kể cả bản Deluxe.

Theo kế hoạch trước đây của THACO Auto, Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ mở bán trong tháng 11/2026. Tuy nhiên, khách Việt có thể phải chờ đến đầu năm 2027.

Theo kế hoạch trước đây của THACO Auto, Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ mở bán trong tháng 11/2026. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ gần đây cho rằng khách Việt có thể phải chờ đến đầu năm 2027. Khả năng xe tiếp tục được lắp ráp trong nước cũng đang được đề cập.

Trong lúc đó, CX-5 hiện hành được một số đại lý chào bán với giá chưa đến 650 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Mức giảm sâu có thể liên quan đến việc giải phóng lượng xe tồn trước khi thế hệ mới xuất hiện.