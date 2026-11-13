Điện thoại Samsung hiện biểu tượng này, đừng vội bỏ qua

Người dùng điện thoại Samsung Galaxy đôi khi bắt gặp biểu tượng hình ống nghe điện thoại đi kèm các vạch sóng Wi-Fi trên thanh trạng thái. Đây không phải cảnh báo lỗi hay dấu hiệu thiết bị bị truy cập trái phép. Thay vào đó, ký hiệu này cho biết tính năng Wi-Fi Calling (Gọi qua Wi-Fi) đang được kích hoạt. Người dùng nên kiểm tra và nắm rõ cơ chế hoạt động để tận dụng tính năng này khi cần thiết.

Biểu tượng ống nghe kèm sóng Wi-Fi trên Samsung cho biết tính năng Wi-Fi Calling đang được kích hoạt. (Ảnh: Reddit)

Wi-Fi Calling cho phép điện thoại thực hiện cuộc gọi thoại và gửi tin nhắn thông qua kết nối Internet không dây thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu di động. Công nghệ này đặc biệt hữu ích tại những nơi sóng nhà mạng không ổn định như tầng hầm, phòng kín, tòa nhà có kết cấu bê tông dày hoặc khu vực vùng sâu, vùng xa. Khi được hỗ trợ, thiết bị có thể chuyển cuộc gọi qua mạng Wi-Fi để duy trì kết nối, hạn chế tình trạng mất liên lạc do tín hiệu di động yếu. Tuy nhiên, tính năng vẫn yêu cầu người dùng có SIM hoặc eSIM hợp lệ và nhà mạng phải hỗ trợ dịch vụ này.

Bên cạnh biểu tượng Gọi qua Wi-Fi, giao diện One UI của Samsung còn có nhiều ký hiệu kết nối dễ gây nhầm lẫn. Chẳng hạn, Wi-Fi Sharing thường được nhận diện bằng hình ảnh hai biểu tượng sóng Wi-Fi, cho biết điện thoại đang chia sẻ kết nối không dây. Trong khi đó, biểu tượng S Pen kèm các vạch sóng thể hiện trạng thái kết nối của bút thông minh trên những thiết bị tương thích. Riêng ký hiệu VoLTE thông báo khả năng thực hiện cuộc gọi thoại chất lượng cao thông qua mạng 4G LTE. Việc phân biệt chính xác các biểu tượng giúp người dùng hiểu rõ trạng thái hoạt động của thiết bị.

Người dùng có thể bật hoặc tắt Gọi qua Wi-Fi trong mục Kết nối của phần Cài đặt trên điện thoại Galaxy.

Để kích hoạt Wi-Fi Calling trên điện thoại Samsung, người dùng có thể mở Cài đặt, chọn Kết nối, sau đó tìm mục Gọi qua Wi-Fi và bật công tắc tương ứng. Trước đó, cần bảo đảm điện thoại đã nhận SIM hoặc eSIM và đang kết nối với mạng Wi-Fi có Internet. Tùy phiên bản One UI và thiết bị, người dùng cũng có thể tìm tính năng này trong bảng Cài đặt nhanh bằng cách vuốt màn hình từ trên xuống hai lần. Một số dòng máy còn tích hợp tùy chọn ngay trong phần cài đặt của ứng dụng Điện thoại.

Ngoài thao tác bật và tắt, một số thiết bị còn cho phép thiết lập ưu tiên kết nối khi thực hiện cuộc gọi, chẳng hạn sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động tùy điều kiện sẵn có. Tuy nhiên, các tùy chọn này phụ thuộc vào nhà mạng và phiên bản phần mềm. Một số nhà cung cấp dịch vụ cũng yêu cầu kích hoạt VoLTE để Wi-Fi Calling hoạt động đầy đủ. Người dùng nên kiểm tra chính sách hỗ trợ của nhà mạng trước khi sử dụng. Nhìn chung, biểu tượng điện thoại kèm sóng Wi-Fi là dấu hiệu của một tính năng hữu ích, giúp smartphone Samsung duy trì khả năng liên lạc trong những môi trường có tín hiệu di động kém.