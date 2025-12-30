Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bé 3 tuổi vô tình tìm thấy bùa hộ mệnh hình bọ hung 3.800 năm tuổi

Kho tri thức

Bé 3 tuổi vô tình tìm thấy bùa hộ mệnh hình bọ hung 3.800 năm tuổi

Ziv Nitzan đã tìm thấy một chiếc bùa hộ mệnh hình bọ hung cổ của người Canaan tại Tel Azekah, khi đang đi bộ đường dài ở Israel cùng gia đình.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong một chuyến đi chơi cùng gia đình đến Tel Azekah ở Israel, một bé gái ba tuổi đã tình cờ phát hiện ra một vật thể có hình dạng kỳ lạ. Sau đó, gia đình báo cáo sự việc lên Cơ Quan Cổ Vật Israel. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Trong một chuyến đi chơi cùng gia đình đến Tel Azekah ở Israel, một bé gái ba tuổi đã tình cờ phát hiện ra một vật thể có hình dạng kỳ lạ. Sau đó, gia đình báo cáo sự việc lên Cơ Quan Cổ Vật Israel. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Kết quả cho thấy, đây là một chiếc bùa hộ mệnh của người Canaan ước tính có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Kết quả cho thấy, đây là một chiếc bùa hộ mệnh của người Canaan ước tính có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Hiện vật bằng đá này khắc hình bọ hung, loài bọ được người Ai Cập cổ đại coi là linh thiêng. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Hiện vật bằng đá này khắc hình bọ hung, loài bọ được người Ai Cập cổ đại coi là linh thiêng. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Loài sinh vật này được xem là biểu tượng của sự sống mới vì những viên phân mà chúng tạo ra và đẻ trứng vào đó, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của con cái hay “sự sống mới”. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Loài sinh vật này được xem là biểu tượng của sự sống mới vì những viên phân mà chúng tạo ra và đẻ trứng vào đó, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của con cái hay “sự sống mới”. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Tiến sĩ Daphna Ben-Tor, một chuyên gia về bùa hộ mệnh và con dấu cổ đại, đã kiểm tra hiện vật và xác định đó là một con bọ hung của người Canaan làm ra từ Thời Kỳ Đồ Đồng Giữa. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Tiến sĩ Daphna Ben-Tor, một chuyên gia về bùa hộ mệnh và con dấu cổ đại, đã kiểm tra hiện vật và xác định đó là một con bọ hung của người Canaan làm ra từ Thời Kỳ Đồ Đồng Giữa. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Theo Tiến sĩ Daphna Ben-Tor, trong thời kỳ này, họa tiết, hình tượng bọ hung được sử dụng trong các con dấu và bùa hộ mệnh. Chúng được tìm thấy trong các ngôi mộ, các tòa nhà công cộng và nhà riêng. Đôi khi chúng mang những biểu tượng và thông điệp phản ánh tín ngưỡng tôn giáo hoặc địa vị xã hội. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Theo Tiến sĩ Daphna Ben-Tor, trong thời kỳ này, họa tiết, hình tượng bọ hung được sử dụng trong các con dấu và bùa hộ mệnh. Chúng được tìm thấy trong các ngôi mộ, các tòa nhà công cộng và nhà riêng. Đôi khi chúng mang những biểu tượng và thông điệp phản ánh tín ngưỡng tôn giáo hoặc địa vị xã hội. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Việc tìm thấy vật thể này bổ sung thêm vào danh sách dài các bằng chứng chứng minh mối quan hệ văn hóa mật thiết giữa người Canaan và Ai Cập trong Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Việc tìm thấy vật thể này bổ sung thêm vào danh sách dài các bằng chứng chứng minh mối quan hệ văn hóa mật thiết giữa người Canaan và Ai Cập trong Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Bùa hộ mệnh #người Canaan #bọ hung #ai cập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT