Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão

Đêm qua (17/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines) đã đi vào Biển Đông.

Hồi 1 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Cảnh báo diễn biến bão (từ 48 đến 72 giờ tới): Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão:

Trên biển:

- Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

- Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.