Xã hội

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão

Đêm qua (17/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines) đã đi vào Biển Đông.

Theo PV/VOV

Hồi 1 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

3.jpg

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

4.jpg

Ap thap nhiet doi di vao bien Dong giat cap 9, co kha nang manh len thanh bao hinh anh 2

Cảnh báo diễn biến bão (từ 48 đến 72 giờ tới): Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão:

Trên biển:

- Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

- Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

vov
Link bài gốc
https://vov.vn/xa-hoi/du-bao-thoi-tiet/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-giat-cap-9-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-post1230861.vov
#áp thấp nhiệt đới #áp thấp #dự báo thời tiết #dự báo #thời tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 6/8: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, dồn dập vào chiều tối

Dự báo thời tiết 6/8, miền Bắc mưa lớn, đặc biệt ở vùng núi và trung du. Trung Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài. Nam Bộ nắng nóng, mưa bất chợt vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối 5/8, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 15-20h có nơi trên 60mm như: trạm Xuân Đỉnh (Hà Nội) 108.6mm, trạm Trúc Tây (Bắc Ninh) 108.6mm, trạm Phú Tiến (Phú Thọ) 74.4mm, trạm Trung Chải (Điện Biên) 66.8mm, trạm Yên Đổ (Thái Nguyên) 64.4mm,…

Dự báo, từ đêm 5/8 đến sáng 7/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100mm/3h).

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 3/8: Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, miền Trung

Hôm nay (3/8), miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hôm nay (3/8), miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, riêng Tây Bắc Bộ có mưa to rải rác vào chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 21/6: Bắc Bộ tiếp tục mưa to

Từ sáng nay (21/6) đến đêm mai (22/6) sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn diện rộng đang diễn ra ở các tỉnh miền Bắc, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/6 đến 3h ngày 21/6 có nơi trên 110mm như Vạn Mai (Hòa Bình) 251.2mm, Khuôn Hà (Tuyên Quang) 177.8mm, Minh Lập (Thái Nguyên) 157.9mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 126.6mm, Thác Bà (Yên Bái) 114.8mm, Lóng Luông (Sơn La) 112.8mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 111.6mm.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

