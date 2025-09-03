Anh triển khai AI để ngăn chặn rò rỉ bí mật quân sự

Anh chuyển sang sử dụng công cụ AI của Úc để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu quân sự sau nhiều sự cố đáng tiếc do sai sót từ con người.

Quân đội Anh được cho đang chuyển sang sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu do lỗi của con người.

Bộ Quốc phòng Anh đã chọn công nghệ từ công ty Castlepoint Systems của Úc để giúp hạn chế việc tiết lộ thông tin vô tình và cải thiện việc xử lý các tài liệu nhạy cảm.

Công cụ AI sẽ hỗ trợ quân đội Anh kiểm soát bí mật quân sự. Ảnh: Explainable

Theo sáng kiến ​​này, công cụ AI Explainable của công ty sẽ được triển khai để quét tài liệu và email trên các mạng quân sự theo thời gian thực, đánh dấu nội dung nhạy cảm và áp dụng các biện pháp bảo vệ tự động để giảm thiểu sai sót khi quản lý các tập dữ liệu lớn.

Không giống như các công cụ truyền thống chỉ phát hiện các điểm dữ liệu đơn giản như tên hoặc số thẻ tín dụng, công cụ AI sẽ sử dụng phân tích dựa trên quy tắc để phân loại nội dung phức tạp, bao gồm cả các tham chiếu đến chất nổ hoặc vị trí quân sự.

Công cụ này cũng có thể xem xét các hồ sơ cũ có nhãn bị thiếu hoặc lỗi thời, điều chỉnh phân loại khi cần và cập nhật các dấu hiệu để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm vẫn được bảo vệ đúng cách.

Danh sách hàng ngàn người Afghanistan hợp tác với chính phủ Anh từng bị lộ do sai sót của một binh sĩ. Ảnh: The Guardian

"Các khuyến nghị có thể truy xuất nguồn gốc hoàn toàn đến các kết quả khớp cụ thể, phù hợp với hồ sơ rủi ro riêng của tổ chức. Điều này giúp quy trình phân loại minh bạch, dễ giải thích và có thể tranh luận, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của AI Đạo đức", công ty tuyên bố.

Động thái này diễn ra sau sự cố năm 2022 khi một binh sĩ Anh vô tình gửi một bảng tính chứa thông tin cá nhân về các thành viên của Cơ quan Không quân Đặc biệt và Cơ quan Tình báo Bí mật cho các đầu mối liên lạc ở Afghanistan tham gia vào các chương trình tái định cư.

Theo The Guardian, tài liệu này bao gồm nhiều dữ liệu hơn dự kiến, bao gồm tên của các quan chức Anh và hàng nghìn người Afghanistan đang tìm kiếm nơi tái định cư sau khi Taliban tiếp quản.

Các hãng tin tức của Anh đưa tin rằng vụ vi phạm này là một trong 49 sự cố an ninh được London ghi nhận trong bốn năm qua, mặc dù chỉ có bốn vụ được công bố công khai.

Trong khi Explainable AI hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguy cơ rò rỉ do lỗi của con người, các quan chức an ninh mạng đã cảnh báo rằng việc mở rộng sử dụng AI có thể tạo ra các lỗ hổng mới và khuyến cáo không nên áp dụng nhanh chóng nếu không có biện pháp bảo vệ.