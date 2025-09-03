Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Anh triển khai AI để ngăn chặn rò rỉ bí mật quân sự

Anh chuyển sang sử dụng công cụ AI của Úc để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu quân sự sau nhiều sự cố đáng tiếc do sai sót từ con người.

Tuệ Minh

Quân đội Anh được cho đang chuyển sang sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu do lỗi của con người.

Bộ Quốc phòng Anh đã chọn công nghệ từ công ty Castlepoint Systems của Úc để giúp hạn chế việc tiết lộ thông tin vô tình và cải thiện việc xử lý các tài liệu nhạy cảm.

Công cụ AI sẽ hỗ trợ quân đội Anh kiểm soát bí mật quân sự. Ảnh: Explainable

Theo sáng kiến ​​này, công cụ AI Explainable của công ty sẽ được triển khai để quét tài liệu và email trên các mạng quân sự theo thời gian thực, đánh dấu nội dung nhạy cảm và áp dụng các biện pháp bảo vệ tự động để giảm thiểu sai sót khi quản lý các tập dữ liệu lớn.

Không giống như các công cụ truyền thống chỉ phát hiện các điểm dữ liệu đơn giản như tên hoặc số thẻ tín dụng, công cụ AI sẽ sử dụng phân tích dựa trên quy tắc để phân loại nội dung phức tạp, bao gồm cả các tham chiếu đến chất nổ hoặc vị trí quân sự.

Công cụ này cũng có thể xem xét các hồ sơ cũ có nhãn bị thiếu hoặc lỗi thời, điều chỉnh phân loại khi cần và cập nhật các dấu hiệu để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm vẫn được bảo vệ đúng cách.

Danh sách hàng ngàn người Afghanistan hợp tác với chính phủ Anh từng bị lộ do sai sót của một binh sĩ. Ảnh: The Guardian

"Các khuyến nghị có thể truy xuất nguồn gốc hoàn toàn đến các kết quả khớp cụ thể, phù hợp với hồ sơ rủi ro riêng của tổ chức. Điều này giúp quy trình phân loại minh bạch, dễ giải thích và có thể tranh luận, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của AI Đạo đức", công ty tuyên bố.

Động thái này diễn ra sau sự cố năm 2022 khi một binh sĩ Anh vô tình gửi một bảng tính chứa thông tin cá nhân về các thành viên của Cơ quan Không quân Đặc biệt và Cơ quan Tình báo Bí mật cho các đầu mối liên lạc ở Afghanistan tham gia vào các chương trình tái định cư.

Theo The Guardian, tài liệu này bao gồm nhiều dữ liệu hơn dự kiến, bao gồm tên của các quan chức Anh và hàng nghìn người Afghanistan đang tìm kiếm nơi tái định cư sau khi Taliban tiếp quản.

Các hãng tin tức của Anh đưa tin rằng vụ vi phạm này là một trong 49 sự cố an ninh được London ghi nhận trong bốn năm qua, mặc dù chỉ có bốn vụ được công bố công khai.

Trong khi Explainable AI hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguy cơ rò rỉ do lỗi của con người, các quan chức an ninh mạng đã cảnh báo rằng việc mở rộng sử dụng AI có thể tạo ra các lỗ hổng mới và khuyến cáo không nên áp dụng nhanh chóng nếu không có biện pháp bảo vệ.

Không quân Hoàng gia Anh tìm hướng đi mới.
Military AI
Link bài gốc Copy link
https://militaryai.ai/uk-ai-prevent-data-leaks/
#trí tuệ nhân tạo trong quân sự #ngăn chặn rò rỉ dữ liệu quân sự #AI Explainable trong quốc phòng #bảo vệ bí mật quân sự bằng AI #công nghệ AI hạn chế sai sót #phân loại dữ liệu nhạy cảm bằng AI

Bài liên quan

Quân sự

Binh sĩ Mỹ bán bí mật quân sự để đổi lấy quyền công dân Nga

Một binh sĩ Mỹ bị cáo buộc đã thu thập thông tin mật và đánh cắp thiết bị từ các xe quân sự để đổi lấy quyền công dân Nga.

Một binh sĩ Mỹ đã thu thập thông tin mật và đánh cắp thiết bị từ các xe quân sự để đổi lấy quyền công dân Nga. Chi tiết về vụ án được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ mới đây.

Xem chi tiết

Quân sự

Tình báo quân sự Mỹ khai thác bí mật xe tăng T-72AG

Xe tăng T-72AG do Ukraine nâng cấp đã thu hút sự quan tâm lớn từ tình báo quân sự Mỹ.

Xem chi tiết

Quân sự

Đan Mạch phản ứng cực gắt khi tình báo Mỹ "quậy tung" Greenland

Đan Mạch đã phải triệu tập đại diện ngoại giao của Mỹ tại nước này để phản đối những hoạt động tình báo thái quá tác động đến bí mật của hòn đảo chiến lược.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại nước này về một báo cáo cáo buộc rằng những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các hoạt động bí mật nhằm tạo ảnh hưởng dư luận ở Greenland.

Động thái triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ được đưa ra sau khi đài truyền hình quốc gia Đan Mạch đưa tin hôm 27/8 rằng ít nhất ba cư dân Greenland liên quan đến chính sác sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ đã tham gia vào các hoạt động như vậy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới