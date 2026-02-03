Hà Nội

Thế giới

Anh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với quan chức Iran

Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt 10 cá nhân, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Iran, liên quan đến chiến dịch trấn áp cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

An An (Theo Times Of Israel)

Theo Times Of Israel, ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Anh cho biết Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt 10 cá nhân, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ và các lãnh đạo cảnh sát của Iran, vì vai trò của họ trong chiến dịch trấn áp cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

iran2.png
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper. Ảnh: EPA.

"Các nhân vật bị trừng phạt gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni, Lực lượng Thực thi Pháp luật của Cộng hòa Hồi giáo Iran, hai sĩ quan Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các lãnh đạo cảnh sát cấp cao, một doanh nhân Iran có liên hệ với IRGC, và hai thẩm phán", trích thông báo của Bộ Ngoại giao Anh.

"Lệnh trừng phạt này nhằm mục đích buộc chính quyền Iran phải chịu trách nhiệm về hành động trấn áp", Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói. Được biết, các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh được áp dụng đối với bộ trưởng, các lãnh đạo cảnh sát cấp cao, các nhân vật thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thẩm phán và một cơ quan an ninh.

Trong khi đó, chính quyền Iran cho rằng các cuộc biểu tình tại Iran là những "cuộc bạo loạn" do Mỹ và Israel đứng sau kích động.

Ngày 1/2, Phủ Tổng thống Iran công bố danh tính của 2.986 người trong số 3.117 người mà chính quyền cho là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vừa qua. Giới chức trách khẳng định hầu hết nạn nhân là thành viên lực lượng an ninh và những người ngoài cuộc vô tội, đồng thời cho rằng bạo lực là do "các hành động khủng bố".

Còn theo hãng Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ, 6.842 người đã tử vong trong các cuộc biểu tình ở Iran.

