Sống Khỏe

Ăn uống thiếu vệ sinh, nhiều người nhiễm ký sinh trùng nhập viện điều trị

Thói quen ăn uống và tiếp xúc với vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ, mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức phòng bệnh, bảo vệ bản thân trước các bệnh ký sinh trùng.

Thúy Nga

20% bệnh nhân nhiễm bệnh phải nhập viện điều trị

Bệnh ký sinh trùng là nhóm bệnh truyền nhiễm phổ biến, xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Bệnh tiến triển âm thầm, có thể gây tổn thương gan, phổi, não, để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, lối sống và thói quen ăn uống thiếu vệ sinh là nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều người mắc bệnh.

san1.jpg
Hình ảnh chụp X-quang phát hiện sán dây ở chân 1 bệnh nhân - Ảnh BVCC

Mới đây bệnh nhân D.T.T (xã Ba Chẽ) nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng đau đầu, đau mỏi cơ kéo dài. Theo bệnh nhân, các triệu chứng này xuất hiện từ nhiều năm trước. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện cho thấy bệnh nhân mắc sán dây, cần được điều trị nội trú theo phác đồ.

BSCKII Lương Xuân Kiên, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh ký sinh trùng khá phổ biến tại các tỉnh miền Bắc, trong đó có Quảng Ninh. Bệnh ký sinh trùng có thể xuất hiện quanh năm, tấn công cả người lớn, trẻ nhỏ.

Hằng năm Bệnh viện tiếp nhận 10-15 bệnh nhân mắc bệnh ký sinh trùng, trong đó khoảng 20% bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Những bệnh ký sinh trùng thường gặp là: Sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán não; các loại giun như giun lươn, giun đũa chó, mèo…

Bệnh dễ chẩn đoán nhầm với lao phổi, ung thư

Theo BSCKII Lương Xuân Kiên, con đường lây nhiễm chủ yếu là qua đường tiêu hóa, do ăn phải thực phẩm có chứa trứng hoặc ấu trùng ký sinh trùng. Trứng giun, sán tồn tại ở môi trường nước ngọt, bám vào thủy sinh như ốc, cá, rau… Khi ăn sống hoặc chế biến không kỹ, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Bệnh giun đũa chó, mèo có cơ chế lây đặc biệt. Trứng ký sinh trùng tồn tại trong đường tiêu hóa của vật nuôi, theo phân thải ra ngoài. Nếu người nuôi không chú ý vệ sinh, trứng có thể bám vào tay, theo đường ăn uống xâm nhập vào cơ thể.

Bệnh ký sinh trùng tiến triển âm thầm nên người bệnh thường chủ quan. Các biểu hiện ban đầu là sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân, nổi mẩn ngứa.

Một số trường hợp có triệu chứng đặc trưng: Nhiễm sán lá gan (đau tức vùng gan); nhiễm sán lá phổi (ho kéo dài, có đờm lẫn máu, đau ngực, dễ nhầm với lao hoặc ung thư phổi); nhiễm ký sinh trùng ở não (đau đầu âm ỉ kéo dài, rối loạn tri giác, thậm chí hôn mê).

Bác sĩ Kiên cho biết: “Có bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây tổn thương nghiêm trọng tới gan, phổi hoặc não. Những ca này thường phải điều trị nội trú dài ngày, thậm chí nhiều đợt mới ổn định”.

san-1.jpg
BS.CKII Lương Xuân Kiên, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị sán dây - Ảnh BVCC

BS.CKII Lương Xuân Kiên cho biết, các trường hợp nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng đều được làm xét nghiệm tìm căn nguyên và xác định loại ký sinh trùng gây bệnh. Tùy mức độ, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị ngoại trú hoặc nội trú. Những ca nhẹ có thể điều trị ngoại trú kết hợp theo dõi tái khám.

Trường hợp nặng, đặc biệt là khi ký sinh trùng gây tổn thương cơ quan quan trọng, cần nhập viện điều trị nhiều đợt. Mỗi loại ký sinh trùng sẽ có phác đồ riêng, thời gian điều trị khác nhau.

Tiên lượng bệnh ký sinh trùng đa phần là tốt nếu phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên nhiễm ký sinh trùng ở não nếu chậm chẩn đoán có thể để lại di chứng về thần kinh, suy giảm trí nhớ, động kinh hoặc yếu liệt tay chân.

Để phòng ngừa bệnh ký sinh trùng, người dân cần ăn chín, uống sôi; Tuyệt đối không ăn cá, tôm, ốc sống hay rau thủy sinh chưa rửa sạch. Vệ sinh tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với động vật, đất, cát...; Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có triệu chứng kéo dài không rõ nguyên nhân.

Bệnh ký sinh trùng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Chỉ cần tuân thủ nguyên tắc ăn uống hợp vệ sinh và giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, chúng ta sẽ hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh.

Trong bối cảnh điều kiện sống ngày càng được cải thiện nhưng thói quen ăn uống và tiếp xúc với vật nuôi vẫn tiềm ẩn nguy cơ, mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức phòng bệnh, bảo vệ bản thân và gia đình trước các bệnh ký sinh trùng”, bác sĩ Kiên nhấn mạnh.

Sống Khỏe

Chảy máu mũi kéo dài không ngờ do đỉa rừng 4cm ở trong mũi

Bệnh nhi có thói quen tắm suối, nhiều khả năng dị vật đã xâm nhập vào mũi qua nguồn nước tự nhiên mà không được phát hiện kịp thời.

Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp đỉa rừng dài 4cm trong hốc mũi bệnh nhi 9 tuổi.

Bệnh nhi G.T.S.M (nữ, 9 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng của bệnh viện trong tình trạng khó thở nhẹ, chảy máu mũi trái kéo dài nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Rủ nhau đi khám đau đầu, 3 người phát hiện ký sinh trùng gây viêm màng não

Ấu trùng giun có thể di chuyển đến não, mắt, gan hoặc các cơ quan khác, gây các biến chứng nặng như co giật, động kinh, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong.

Ngày 4/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị phát hiện chùm ca bệnh ở 3 bệnh nhân rủ nhau đi khám vì cùng đau đầu và cùng phát hiện nhiễm ký sinh trùng gây viêm màng não.

Theo đó, ba bệnh nhân trú tại cùng một xã ở tỉnh Phú Thọ đã rủ nhau đến cơ sở y tế gần nhà để thăm khám do đau đầu, buồn nôn kéo dài. Cả ba sau đó đều được chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng, điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng không thuyên giảm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Viêm thủng củng mạc do giun đũa chó mèo chui vào kết mạc

Ấu trùng giun sán có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, theo máu di chuyển đến nhiều cơ quan như gan, phổi, não và mắt...

Ngày 24/7, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp viêm thượng củng mạc mắt do ký sinh trùng (giun đũa chó, mèo) chui vào tổ chức dưới kết mạc.

Người bệnh nữ 67 tuổi trú tại Phường Đông Triều – Quảng Ninh, đến khám tại bệnh viện do mắt phải đỏ và cộm khó chịu khoảng 20 ngày nay.

Xem chi tiết

