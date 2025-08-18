Ăn uống thiếu vệ sinh, nhiều người nhiễm ký sinh trùng nhập viện điều trị

20% bệnh nhân nhiễm bệnh phải nhập viện điều trị

Bệnh ký sinh trùng là nhóm bệnh truyền nhiễm phổ biến, xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Bệnh tiến triển âm thầm, có thể gây tổn thương gan, phổi, não, để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, lối sống và thói quen ăn uống thiếu vệ sinh là nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều người mắc bệnh.

Hình ảnh chụp X-quang phát hiện sán dây ở chân 1 bệnh nhân - Ảnh BVCC

Mới đây bệnh nhân D.T.T (xã Ba Chẽ) nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng đau đầu, đau mỏi cơ kéo dài. Theo bệnh nhân, các triệu chứng này xuất hiện từ nhiều năm trước. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện cho thấy bệnh nhân mắc sán dây, cần được điều trị nội trú theo phác đồ.

BSCKII Lương Xuân Kiên, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh ký sinh trùng khá phổ biến tại các tỉnh miền Bắc, trong đó có Quảng Ninh. Bệnh ký sinh trùng có thể xuất hiện quanh năm, tấn công cả người lớn, trẻ nhỏ.

Hằng năm Bệnh viện tiếp nhận 10-15 bệnh nhân mắc bệnh ký sinh trùng, trong đó khoảng 20% bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Những bệnh ký sinh trùng thường gặp là: Sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán não; các loại giun như giun lươn, giun đũa chó, mèo…

Bệnh dễ chẩn đoán nhầm với lao phổi, ung thư

Theo BSCKII Lương Xuân Kiên, con đường lây nhiễm chủ yếu là qua đường tiêu hóa, do ăn phải thực phẩm có chứa trứng hoặc ấu trùng ký sinh trùng. Trứng giun, sán tồn tại ở môi trường nước ngọt, bám vào thủy sinh như ốc, cá, rau… Khi ăn sống hoặc chế biến không kỹ, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Bệnh giun đũa chó, mèo có cơ chế lây đặc biệt. Trứng ký sinh trùng tồn tại trong đường tiêu hóa của vật nuôi, theo phân thải ra ngoài. Nếu người nuôi không chú ý vệ sinh, trứng có thể bám vào tay, theo đường ăn uống xâm nhập vào cơ thể.

Bệnh ký sinh trùng tiến triển âm thầm nên người bệnh thường chủ quan. Các biểu hiện ban đầu là sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân, nổi mẩn ngứa.

Một số trường hợp có triệu chứng đặc trưng: Nhiễm sán lá gan (đau tức vùng gan); nhiễm sán lá phổi (ho kéo dài, có đờm lẫn máu, đau ngực, dễ nhầm với lao hoặc ung thư phổi); nhiễm ký sinh trùng ở não (đau đầu âm ỉ kéo dài, rối loạn tri giác, thậm chí hôn mê).

Bác sĩ Kiên cho biết: “Có bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây tổn thương nghiêm trọng tới gan, phổi hoặc não. Những ca này thường phải điều trị nội trú dài ngày, thậm chí nhiều đợt mới ổn định”.

BS.CKII Lương Xuân Kiên, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị sán dây - Ảnh BVCC

BS.CKII Lương Xuân Kiên cho biết, các trường hợp nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng đều được làm xét nghiệm tìm căn nguyên và xác định loại ký sinh trùng gây bệnh. Tùy mức độ, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị ngoại trú hoặc nội trú. Những ca nhẹ có thể điều trị ngoại trú kết hợp theo dõi tái khám.

Trường hợp nặng, đặc biệt là khi ký sinh trùng gây tổn thương cơ quan quan trọng, cần nhập viện điều trị nhiều đợt. Mỗi loại ký sinh trùng sẽ có phác đồ riêng, thời gian điều trị khác nhau.

Tiên lượng bệnh ký sinh trùng đa phần là tốt nếu phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên nhiễm ký sinh trùng ở não nếu chậm chẩn đoán có thể để lại di chứng về thần kinh, suy giảm trí nhớ, động kinh hoặc yếu liệt tay chân.