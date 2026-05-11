An Phong: Duy nhất một nhà thầu tham gia gói xây lắp trường mầm non Hồng Phong

Gói thầu thi công xây dựng trường mầm non Hồng Phong ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu với giá bỏ thầu sát nút giá dự toán do chủ đầu tư đưa ra.

Dự án xây dựng nhà lớp học đơn nguyên 3 và nhà lớp học chức năng tại Trường Mầm non Hồng Phong (Hải Phòng) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi biên bản mở thầu cho thấy sự thiếu vắng tính cạnh tranh, dù gói thầu đã có những điều chỉnh kỹ thuật sát ngày đóng thầu.

"Một mình một ngựa" tại gói thầu hơn 13 tỷ đồng

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 03: "Thi công xây dựng" thuộc dự án Xây dựng nhà lớp học đơn nguyên 3 và nhà lớp học chức năng 02 tầng Trường Mầm non Hồng Phong (mã TBMT: IB2600180146) đã chính thức mở thầu vào lúc 15h05 ngày 08/05/2026.

Kết quả ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoa Phượng. Với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 13.033.808.000 đồng, Công ty Hoa Phượng đã bỏ thầu với giá 12.994.147.491 đồng. Như vậy, nếu được lựa chọn, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước tại gói thầu này chỉ rơi vào khoảng 39.660.509 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp (khoảng 0,3%).

Những điều chỉnh "phút chót" trong Hồ sơ mời thầu

Đáng chú ý, trước thời điểm đóng thầu chỉ vài ngày, vào ngày 04/05/2026, bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Phong đã ký Quyết định số 16/QĐ-TTDVSNC về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Nội dung sửa đổi tập trung vào việc thay thế file "Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật" trong E-HSMT. Theo tài liệu được cung cấp, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sử dụng tiêu chí "Đạt – Không đạt". Nhà thầu phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về vật tư đầu vào như thép, xi măng, gạch xây, thiết bị PCCC và chống sét.... Đặc biệt, yêu cầu về mức độ đáp ứng vật tư chính đưa vào sử dụng quy định rất rõ: "Toàn bộ vật tư, vật liệu chính đưa vào sử dụng đảm bảo mới 100%, đảm bảo chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành".

Bên cạnh đó, E-HSMT còn đưa ra các yêu cầu chi tiết về giải pháp trắc đạc, biện pháp thi công phần móng (đóng cọc tre), thi công cột, dầm, sàn và đặc biệt là hệ thống kỹ thuật điện, nước, PCCC. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 360 ngày.

Năng lực "đáng nể" của nhà thầu duy nhất

Tìm hiểu về "nhà thầu độc diễn" tại gói thầu này, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoa Phượng có địa chỉ trụ sở tại Khu Dân Cư An Trang, Phường An Hải, TP. Hải Phòng. Doanh nghiệp được thành lập từ ngày 25/05/2016, do ông Phạm Thái Hồng làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy đây là một đơn vị cực kỳ dày dạn kinh nghiệm tại địa bàn Hải Phòng. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Hoa Phượng đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng tới 19 gói, trượt 4 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới 597.529.542.927 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 197.327.627.027 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức rất cao, đạt 99,6%, cho thấy các gói thầu đơn vị này tham gia thường có mức tiết kiệm cực thấp cho ngân sách.

Góc nhìn của chuyên gia và tính pháp lý

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định mới nhất tại Luật số 90/2025/QH15, việc chỉ có một nhà thầu tham gia khi đấu thầu rộng rãi qua mạng là điều luật pháp không cấm. Tuy nhiên, nếu việc sửa đổi E-HSMT sát ngày đóng thầu không đảm bảo đủ thời gian để các nhà thầu khác tiếp cận và chuẩn bị hồ sơ, có thể dẫn đến việc hạn chế sự cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Dự án xây dựng trường mầm non Hồng Phong sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư công và một phần nguồn vốn sự nghiệp. Việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 58/QĐ-TTDVSNC ngày 23/04/2026) và sửa đổi HSMT sau đó cho thấy sự thận trọng của chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi một gói thầu xây lắp quy mô 13 tỷ đồng mà chỉ có một nhà thầu tham gia với giá bỏ thầu sát mức tối đa, các cơ quan thẩm định cần rà soát kỹ báo cáo đánh giá E-HSDT để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả kinh tế."

Dự án Xây dựng nhà lớp học Trường Mầm non Hồng Phong có quy mô gồm nhà lớp học 2 tầng (2 phòng học), nhà chức năng 2 tầng và hệ thống sân vườn cổ tích. Đây là công trình dân dụng cấp III với nhiều hạng mục chi tiết từ kết cấu móng bè cọc tre đến hoàn thiện nhôm kính và PCCC.

Việc Công ty Hoa Phượng "một mình một sân" tại gói thầu này dù không vi phạm quy định hiện hành, nhưng vẫn đặt ra dấu hỏi về sức hấp dẫn của các gói thầu công ích đối với các doanh nghiệp xây dựng khác trên địa bàn Hải Phòng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về kết quả đánh giá hồ sơ và quá trình triển khai dự án này.