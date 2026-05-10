Công ty Nam Long trúng gói thầu cầu kênh T4 tại xã Bình Thành

Vượt qua đối thủ bị loại do không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về biện pháp thi công và cam kết vật tư, Công ty Nam Long đã chính thức trúng gói thầu xây lắp cầu qua kênh T4

Mới đây, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Thành vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc công trình Cầu qua kênh T4 (T4-T3). Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Dịch vụ Cơ giới Nam Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 3,543 tỷ đồng.

Đối thủ bị loại vì thiếu hàng loạt cam kết kỹ thuật

Theo Quyết định số 122/QĐ-BQLDA ký ngày 17/03/2026 (ký số ngày 20/04/2026) của Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng xã Bình Thành, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Dịch vụ Cơ giới Nam Long (Công ty Nam Long) đã trúng gói thầu xây lắp công trình Cầu qua kênh T4 (T4-T3). Giá trúng thầu được phê duyệt là 3,543 tỷ đồng, giảm khoảng 214 triệu đồng so với giá gói thầu 3,757 tỷ đồng. Hình thức hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện đến ngày 30/03/2027.

Quyết định số 122/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trước đó, tại biên bản mở thầu ngày 15/04/2026 ghi nhận có 2 nhà thầu tham dự là Công ty Nam Long và Công ty TNHH Một thành viên Minh Đoàn (Công ty Minh Đoàn). Đáng chú ý, mức giá dự thầu của hai đơn vị này không quá chênh lệch: Công ty Nam Long chào 3,749 tỷ đồng và Công ty Minh Đoàn chào 3,750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, diễn biến tại bước đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy sự khác biệt lớn về tính chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị hồ sơ. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) số 101/2026/BCĐG/TM do Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc thực hiện, Công ty Minh Đoàn đã bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Cụ thể, Tổ chuyên gia xác định Công ty Minh Đoàn không đạt yêu cầu do: Không trình bày nội dung về công tác chuẩn bị thi công; không có nội dung nhật ký thi công xây dựng và bản vẽ hoàn công; không trình bày phương án tiếp nhận và quản lý mặt bằng. Đặc biệt, nhà thầu này cũng không có cam kết và không trình bày nội dung về nguồn vật tư, vật liệu cung cấp cho công trình theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Với những sai sót mang tính hệ thống này, nhà thầu bị loại và không được đánh giá tiếp các bước tiếp theo.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Việc Công ty Nam Long vượt qua đối thủ để trúng thầu là kết quả phản ánh đúng lịch sử năng lực của đơn vị này. Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu, Công ty Nam Long (Mã số doanh nghiệp: 1101892809) có địa chỉ tại xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, do ông Đặng Khắc Bảo làm Giám đốc.

Tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 35 gói thầu, trong đó trúng tới 25 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt trên 39,756 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhà thầu này đã tham gia 30 gói thầu và trúng tới 23 gói.

Tại Ban QLDA ĐTXD xã Bình Thành, Công ty Nam Long cũng thể hiện vị thế là "đối tác" quen thuộc. Trước gói thầu cầu kênh T4, vào ngày 04/12/2025, doanh nghiệp này cũng đã trúng một gói thầu xây lắp khác tại đây với giá 1,958 tỷ đồng, hiện tại cũng đang dự thầu Gói thầu xây lắp Sân vận động xã Bình Thành Sân vận động xã Bình Thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Thành làm chủ đầu tư trị giá 2,234 tỷ đồng cũng hai nhà thầu khác. Ngoài ra, trong danh sách các gói thầu trúng giai đoạn 2025-2026 còn có nhiều gói thầu tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thạnh Hóa và các xã lân cận.

Góc nhìn chuyên gia:

Phân tích về việc nhà thầu bị loại do lỗi kỹ thuật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, E-HSDT phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật mới được xem xét tiếp về giá. Việc nhà thầu bỏ sót các nội dung quan trọng như biện pháp thi công hay cam kết vật tư được coi là sai sót cơ bản, không thể bổ sung sau thời điểm đóng thầu nhằm đảm bảo tính công bằng với các nhà thầu khác".

Sự việc tại gói thầu xây lắp cầu kênh T4 một lần nữa nhắc nhở các đơn vị tham gia dự thầu về tính trách nhiệm và sự cẩn trọng đối với hồ sơ pháp lý, kỹ thuật. Mục tiêu của hoạt động đấu thầu theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023 là thúc đẩy tính cạnh tranh, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất.