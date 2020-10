Loạt món ăn có tên "bao dị" nhưng ăn là ưng cái bụng

Cháo “chết người”. Cháo “chết người” là tên gọi của món cháo ấu tẩu - đặc sản quen thuộc Hà Giang. Nguyên liệu chính làm nên “tên tuổi” món cháo này là củ ấu tẩu - một loại củ có độc tố cực mạnh nếu không biết chế biến có thể gây ngộ độc. Cháo ấu tẩu ăn kèm thịt băm, các loại rau thơm, tiêu, hay măng chua mang lại vị bùi, béo ngậy đôi khi hơi đắng, lạ miệng. Những du khách đi một chặng đường xa đến Hà Giang, ăn một bán cháo ấu tẩu sẽ thấy cơ thể sảng khoái, người khỏe khoắn trở lại, đầu óc minh mẫn, hào hứng hơn. Tung lò mò. Đây là món lạp xưởng bò - món ăn độc đáo của người Chăm ở An Giang. Nhìn bên ngoài mọi người có thể nhận xét rằng món này trông giống như món lạp xưởng thông thường mà chúng ta đã biết, nhưng khi thưởng thức rồi bạn sẽ cảm nhận được hương vị của tung lò mò rất khác biệt, thơm ngon, đậm đà với phong vị rất độc đáo. Bánh răng bừa. Bánh răng bừa, có nơi gọi là bánh lá hoặc bánh tẻ vì có hình dáng giống cái răng bừa, là thứ bánh truyền thống ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Bánh được làm từ bột gạo tẻ, gói ngoài bằng lá dong hoặc lá chuối và được luộc cho chín. Bánh gật gù. Tên bánh mang nghĩa tượng hình, bởi khi cầm trên tay bánh mềm, dẻo ngả về nhiều phía như người gật gù. Đây là đặc sản nổi tiếng của Tiên Yên, Quảng Ninh. Bánh độc đáo ở chỗ trong lúc nghiền bột người dân thường cho thêm cơm nguội để khi tráng bánh có độ phồng, xốp, dẻo mịn mà các loại bánh cùng loại không so sánh được. Gỏi cá nhảy. Gỏi cá nhảy là món ăn độc lạ của người Thái ở Sơn La. Món ăn độc lạ gây ấn tượng mạnh với những con cá nhỏ có kích thước bằng đầu ngón tay được rửa sạch với muối rồi thả vào một chậu nước để trên mâm. Vớt trực tiếp cá vào trong một tô gồm lõi chuối thái, mắm muối, rau thơm, tỏi ớt và nước chua. Khi thưởng thức, người ăn múc vào bát cả cá và đồ ăn kèm rồi ăn trực tiếp, cảm nhận vị tươi ngon của món ăn biết “nhảy múa”. Phá Lấu. Món ăn này gắn liền với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, giới trẻ… Phá lấu thực chất được làm từ thịt và nội tạng của động vật nên chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Dù ngon song chúng chỉ thật sự tốt nếu được chế biến sạch sẽ, an toàn và dùng với lượng hạn chế nhất định vì nội tạng động vật cũng chứa hàm lượng chất béo bão hòa và lượng cholesterol rất cao. Mời độc giả xem video: Food Blogger bỏ tiền ra review món ăn. Nguồn: VTV1.

