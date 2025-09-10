Hà Nội

AirPod Pro 3 giới thiệu tính năng đo nhịp tim và dịch trực tiếp

Số hóa

AirPod Pro 3 giới thiệu tính năng đo nhịp tim và dịch trực tiếp

AirPod Pro mới ra mắt cùng với những nâng cấp về tính năng khử tiếng ồn chủ động và thời lượng pin. Ngoài ra, đây là tai nghe duy nhất có thể đo nhịp tim.

Tuệ Minh
Tai nghe nhét tai AirPods Pro nổi tiếng của Apple được nâng cấp đáng kể. Mẫu mới, được gọi là AirPods Pro 3, cải thiện đáng kể khả năng chống ồn chủ động (ANC), thực hiện dịch thuật trực tiếp và theo dõi nhịp tim như một thiết bị đeo theo dõi sức khỏe.
Apple đã đưa ra một số tuyên bố thú vị về hiệu suất của AirPods Pro 3 trong buổi ra mắt iPhone và Apple Watch hôm nay. Cụ thể, chúng sẽ có hiệu suất ANC gấp đôi AirPods Pro 2 và gấp bốn lần AirPods Pro đời đầu.
Tuy nhiên, một tính năng khác, được xem là lần đầu tiên xuất hiện trên tai nghe. Apple tích hợp cảm biến nhịp tim lên tai nghe mới nhất. Giờ đây bạn có thể theo dõi nhịp tim và cả lượng calo trong tập luyện ở mức cơ bản nhất mà không cần phải có thêm một một chiếc Apple Watch đắt đỏ hơn nhiều.
Tính năng trợ thính tự động sẽ điều chỉnh âm lượng một khi "người bên kia" vì lý do nào đó nói quá nhỏ.
Điều này được thực hiện mượt mà thông qua trình điều khiển và chip H2 hoàn toàn mới. Chip này cũng giúp tái tạo âm thanh ba chiều với độ tinh tế cao hơn rất nhiều.
Ngoài ra, Apple còn tuyên bố giọng nói sẽ nghe "tự nhiên hơn" ở chế độ Transparency, chế độ cho phép nghe được âm thanh xung quanh ngay cả khi bạn đang đeo tai nghe. Những ai đã sử dụng các phiên bản Transparency trước đó có thể sẽ nhận thấy giọng nói có thể được lọc bớt một chút, vì vậy đây có thể là một cải tiến đáng giá.
Tính năng phiên dịch trực tiếp giúp AirPods lắng nghe những người xung quanh nói một ngôn ngữ khác, và một giọng nói tổng hợp sẽ dịch các cụm từ họ nói khi được phát âm. Khi 2 chiếc của một cặp tai nghe được đeo trên tai hai người khác ngôn ngữ, họ sẽ trò chuyện thông qua công cụ dịch tổng hợp.
Cuối cùng, AirPods Pro 3 được khẳng định là "AirPods ổn định và vừa vặn nhất từ ​​trước đến nay" nhờ thiết kế tinh tế và đầu tai nghe hiện có năm kích cỡ thay vì ba. Những nâng cấp này cũng đi kèm với thời lượng pin được hứa hẹn tốt hơn. Apple cho biết AirPods Pro 3 có thể nghe nhạc liên tục trong tám giờ với chế độ ANC và lên đến 10 giờ ở chế độ trong suốt khi bật chế độ trợ thính.
AirPod Pro 3 với loạt nâng cấp và tính năng mới bổ sung.
Tuệ Minh
Arstechnica
https://arstechnica.com/gadgets/2025/09/new-airpods-pro-3-turn-apples-earbuds-into-fitness-tracker-universal-translator/
#AirPod Pro 3 #đo nhịp tim trên tai nghe #dịch trực tiếp bằng AirPods #khử tiếng ồn chủ động ANC #cảm biến nhịp tim #chống ồn chủ động Apple

