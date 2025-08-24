Apple tính sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ

Apple được cho là sẽ lần đầu tiên sản xuất cả bốn mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ, động thái gây chú ý vì có thể thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.