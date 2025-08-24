Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Apple tính sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ

Số hóa

Apple tính sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ

Apple được cho là sẽ lần đầu tiên sản xuất cả bốn mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ, động thái gây chú ý vì có thể thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Apple đang chuẩn bị một bước đi lịch sử khi mở rộng sản xuất iPhone sang Ấn Độ.
Apple đang chuẩn bị một bước đi lịch sử khi mở rộng sản xuất iPhone sang Ấn Độ.
Theo dự đoán, iPhone 17 sẽ là dòng đầu tiên được sản xuất toàn bộ tại quốc gia này.
Theo dự đoán, iPhone 17 sẽ là dòng đầu tiên được sản xuất toàn bộ tại quốc gia này.
Điều đó đồng nghĩa cả phiên bản Pro cao cấp cũng sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ.
Điều đó đồng nghĩa cả phiên bản Pro cao cấp cũng sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ.
Foxconn và Tata hiện là hai đối tác sản xuất lớn, với nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động.
Foxconn và Tata hiện là hai đối tác sản xuất lớn, với nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động.
Ấn Độ đã xuất khẩu iPhone trị giá 7,5 tỷ USD chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025.
Ấn Độ đã xuất khẩu iPhone trị giá 7,5 tỷ USD chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025.
Apple đặt cược vào Ấn Độ nhằm giảm rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Apple đặt cược vào Ấn Độ nhằm giảm rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Tuy vậy, nhiều chuyên gia nhận định Apple khó thể tách rời hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.
Tuy vậy, nhiều chuyên gia nhận định Apple khó thể tách rời hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.
Nếu kế hoạch thành công, Ấn Độ sẽ trở thành trung tâm sản xuất iPhone toàn cầu mới trong thập kỷ tới.
Nếu kế hoạch thành công, Ấn Độ sẽ trở thành trung tâm sản xuất iPhone toàn cầu mới trong thập kỷ tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
Apple tính sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ
#Apple #iPhone 17 #sản xuất tại Ấn Độ #chuỗi cung ứng #Foxconn #Tata

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT