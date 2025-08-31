Hà Nội

Samsung Ra mắt tai nghe AI rẻ hơn cả Buds 3 FE, tính năng gì cũng có

Số hóa

Samsung Ra mắt tai nghe AI rẻ hơn cả Buds 3 FE, tính năng gì cũng có

Galaxy Buds Core mang đến trải nghiệm âm thanh trọn vẹn với thiết kế nhỏ gọn, tính năng chống ồn chủ động và hỗ trợ Galaxy AI.

Tuệ Minh
Samsung vừa giới thiệu Galaxy Buds Core, mẫu tai nghe không dây mới dành cho người dùng phổ thông. Sản phẩm được thiết kế để mang đến trải nghiệm âm thanh trọn vẹn với mức giá dễ tiếp cận, đi kèm nhiều công nghệ hiện đại.
Galaxy Buds Core sở hữu màng loa 6.5mm, hứa hẹn mang đến chất âm cân bằng với dải treb trong trẻo và bass mạnh mẽ, sâu lắng.
Tai nghe được trang bị wingtip bằng silicone giúp cố định chắc chắn, tạo cảm giác thoải mái ngay cả khi vận động mạnh.
Ngoài ra, sản phẩm đạt chuẩn chống bụi và nước IP54, đảm bảo bền bỉ trong nhiều môi trường sử dụng. Công nghệ chống ồn và kết nối thông minh Tai nghe tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC), kết hợp cùng hệ thống 3 micro để mang đến trải nghiệm đàm thoại rõ ràng, tự nhiên. Thời lượng pin kéo dài tới 35 giờ giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày. Galaxy Buds Core còn hỗ trợ Galaxy AI với tính năng Phiên dịch viên (Interpreter), cho phép nghe dịch trực tiếp trong các cuộc trò chuyện mà không cần nhìn vào điện thoại.
Công nghệ chống ồn và kết nối thông minh
Tính năng tiện ích cho cuộc sống hàng ngày
Galaxy Buds Core kết nối nhanh chóng với các thiết bị Galaxy, đồng thời hỗ trợ Auto Switch để tự động chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính bảng. Người dùng cũng có thể dễ dàng tìm tai nghe khi thất lạc nhờ Samsung Find. Sản phẩm được bán ra với hai tùy chọn màu sắc Đen và Trắng, phù hợp nhiều phong cách khác nhau.
Galaxy Buds Core chính thức lên kệ từ ngày 29/8/2025 với giá bán lẻ đề nghị 1.190.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mua kèm cùng các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, laptop hoặc màn hình (bất kể thương hiệu) sẽ được hưởng giá ưu đãi chỉ 990.000 đồng.
Tuệ Minh
