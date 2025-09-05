Hà Nội

AI vẽ diện mạo con người sau 1.000 năm gây sốc

Số hóa

AI vẽ diện mạo con người sau 1.000 năm gây sốc

UNILAD dùng AI Midjourney phác họa diện mạo con người trong 1.000 năm nữa, nhưng kết quả lại khiến cộng đồng mạng hoang mang và tranh cãi dữ dội.

Thiên Trang (TH)
Sự phát triển nhanh chóng của AI khiến nhiều người tò mò về tương lai nhân loại.
Các kỹ sư của UNILAD đã dùng Midjourney để mô phỏng hình ảnh con người năm 3000. (Ảnh: UNILAD)
Kết quả cho thấy khuôn mặt con người bị bao phủ bởi mạng lưới dây điện kỳ lạ. (Ảnh: UNILAD)
Theo AI, đây là biểu tượng của sự gắn kết giữa công nghệ và cơ thể con người.
Một số hình ảnh còn mô tả con người hy sinh lớp da mặt để nhường chỗ cho công nghệ. (Ảnh: UNILAD)
Ngay cả những gương mặt giữ nguyên làn da nhưng gắn dây điện cũng gây hoang mang.
Nhiều cư dân mạng cho rằng tiêu chuẩn sắc đẹp tương lai sẽ rất khác biệt.
Kết quả này phản ánh trí tưởng tượng của AI chịu ảnh hưởng từ khoa học viễn tưởng.
