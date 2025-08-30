Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
AI thành trợ lý du lịch tiết kiệm thời gian nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Số hóa

AI thành trợ lý du lịch tiết kiệm thời gian nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Khảo sát của Kaspersky cho thấy AI có thể giúp du khách tối ưu hành trình, nhưng sự cảnh giác là điều không thể thiếu khi sử dụng công nghệ này.

Thiên Trang (TH)
Chỉ 28% người tham gia khảo sát từng dùng AI để lên kế hoạch du lịch.
Chỉ 28% người tham gia khảo sát từng dùng AI để lên kế hoạch du lịch.
Tuy nhiên, 96% trong số đó hài lòng, với 44% đánh giá “hoàn hảo” và 52% “tốt”.
Tuy nhiên, 96% trong số đó hài lòng, với 44% đánh giá “hoàn hảo” và 52% “tốt”.
Đặc biệt, 84% cho biết sẽ tiếp tục dùng AI trong các chuyến đi tiếp theo.
Đặc biệt, 84% cho biết sẽ tiếp tục dùng AI trong các chuyến đi tiếp theo.
AI thường hỗ trợ nghiên cứu điểm đến, gợi ý sự kiện, chọn chỗ ở hay nhà hàng.
AI thường hỗ trợ nghiên cứu điểm đến, gợi ý sự kiện, chọn chỗ ở hay nhà hàng.
Dù vậy, đặt dịch vụ trực tiếp bằng AI ít phổ biến hơn, chỉ từ 38% đến 45%.
Dù vậy, đặt dịch vụ trực tiếp bằng AI ít phổ biến hơn, chỉ từ 38% đến 45%.
Một số người còn nhờ AI tư vấn thị thực, nhưng rủi ro sai lệch thông tin khá cao.
Một số người còn nhờ AI tư vấn thị thực, nhưng rủi ro sai lệch thông tin khá cao.
Kaspersky cảnh báo AI có thể tạo “ảo giác” khiến người dùng tin vào dữ liệu sai.
Kaspersky cảnh báo AI có thể tạo “ảo giác” khiến người dùng tin vào dữ liệu sai.
AI hứa hẹn trở thành “trợ lý du lịch” nhưng con người vẫn cần giữ quyền quyết định.
AI hứa hẹn trở thành “trợ lý du lịch” nhưng con người vẫn cần giữ quyền quyết định.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#AI du lịch #trợ lý ảo #an toàn dữ liệu #kế hoạch du lịch #rủi ro AI #thị thực AI

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT