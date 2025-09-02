Hà Nội

Sống Khỏe

AI chẩn đoán sớm ung thư phổi, bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện phát triển ứng dụng AI đồng bộ trên cả ba loại hình ảnh chẩn đoán ung thư phổi.

Thúy Nga

Trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại không gian trưng bày của Bộ y tế, lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai trình diễn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán sớm ung thư phổi - một bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam.

Ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao. Việc phát hiện sớm có thể giúp tăng cơ hội điều trị thành công, nhưng trên thực tế bệnh thường được chẩn đoán muộn do triệu chứng mờ nhạt.

Các phương pháp hiện nay như chụp CT lồng ngực, nội soi phế quản hay xét nghiệm mô bệnh học đều đóng vai trò quan trọng, song vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm bác sĩ và có nguy cơ bỏ sót tổn thương.

al-ut-phoi1.jpg
PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện và PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện giới thiệu với bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan về Ứng dụng AI trong chẩn đoán Ung thư phổi - Ảnh BVCC

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi. Điểm đặc biệt của phần mềm này là khả năng phân tích đồng thời cả ba loại hình ảnh chính:

Trên ảnh CT lồng ngực: Phần mềm tự động phát hiện các nốt bất thường, vùng nghi ngờ ung thư, giúp bác sĩ định hướng nhanh hơn trong quá trình đọc phim.

Trên ảnh nội soi phế quản: Hệ thống nhận diện tổn thương trong lòng phế quản, kể cả ở những vị trí khó quan sát, đồng thời gợi ý vị trí cần sinh thiết.

Trên ảnh mô bệnh học: Phần mềm hỗ trợ phân loại tế bào, giúp xác định loại ung thư phổi (như ung thư biểu mô tuyến, biểu mô vảy…) với độ chính xác cao.

Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp bác sĩ phát hiện tổn thương nhanh hơn, chính xác hơn và giảm bớt gánh nặng công việc.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện phát triển ứng dụng AI đồng bộ trên cả ba loại hình ảnh chẩn đoán ung thư phổi. Sáng kiến này không chỉ mang giá trị khoa học mà còn rất thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ y tế, đặc biệt ở các tuyến cơ sở. Thành công bước đầu mở ra triển vọng lớn cho việc ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam.

Tại triển lãm, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm quy trình vận hành phần mềm: từ việc nhập dữ liệu hình ảnh chụp CT, ảnh nội soi, mô bệnh học, đến khâu AI phân tích và đưa ra cảnh báo, sau đó bác sĩ đối chiếu và kết luận. Nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng khi chứng kiến công nghệ hiện đại này được nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng ngay tại một bệnh viện tuyến cuối của Việt Nam.

al-ut-phoi.jpg
Khu vực giới thiệu và trải nghiệm Phần mềm ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư phổi tại không gian triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - Ảnh BVCC

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: “Ứng dụng AI trong chẩn đoán sớm ung thư phổi là minh chứng cho sự đổi mới sáng tạo của ngành y, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng tôi kỳ vọng, với sự hỗ trợ của công nghệ, ngày càng nhiều người bệnh sẽ được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả hơn”.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là dịp nhìn lại thành tựu đất nước mà còn cho thấy những bước tiến vững chắc của y học Việt Nam. Gian trưng bày của Bệnh viện Bạch Mai đã góp thêm một điểm nhấn hiện đại, nhân văn - hướng tới mục tiêu “y học thông minh” vì sức khỏe cộng đồng.

