Á hậu Thu Trà thi Miss Intercontinental 2026, liệu có tạo bất ngờ?

Á hậu Thu Trà được kỳ vọng nối dài chuỗi thành tích của Việt Nam tại Miss Intercontinental nhờ học vấn, kỹ năng và phong thái hiện đại.

Ngày 18/5, Á hậu Lê Thị Thu Trà chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026. Không phải lựa chọn tạo hiệu ứng quá mạnh ngay từ đầu, cô vẫn được xem là “ẩn số” đáng chờ tại đấu trường sắc đẹp quốc tế có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.

Thu Trà sinh năm 2002, gây chú ý với nền tảng học vấn nổi bật khi nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Người đẹp hiện đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và dự kiến tốt nghiệp vào tháng 6 tới.

Bên cạnh thành tích học tập, Thu Trà còn được đánh giá cao về nhan sắc. Cô sở hữu chiều cao 1m77, gương mặt sắc sảo cùng phong thái hiện đại. Người đẹp được đông đảo khán giả biết đến khi đăng quang Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025.

Trước đó, Thu Trà giành danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Thương mại năm 2021, vào Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Lợi thế nằm ở sự ổn định

Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp quốc tế ngày càng đề cao bản lĩnh, khả năng giao tiếp và câu chuyện cá nhân, lợi thế của Thu Trà không chỉ nằm ở ngoại hình.

Đại diện Việt Nam được đánh giá phù hợp với định hướng của Miss Intercontinental — cuộc thi hướng đến hình ảnh phụ nữ hiện đại, tự tin và có khả năng hội nhập.

Nền tảng học vấn, phong thái điềm tĩnh cùng kinh nghiệm sân khấu giúp Thu Trà có thêm lợi thế ở các phần thi ứng xử, giao tiếp và truyền thông. Đây cũng là yếu tố từng giúp nhiều đại diện Việt Nam tạo dấu ấn tại đấu trường này trong những năm gần đây.

Sau khi được công bố trở thành đại diện Việt Nam, Thu Trà cho biết cô xem đây là cơ hội để lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trẻ trung, trí tuệ và giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Áp lực từ chuỗi thành tích của Việt Nam

Đi cùng kỳ vọng luôn là áp lực. Những năm gần đây, đại diện Việt Nam liên tục đạt thành tích cao tại Miss Intercontinental. Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022, mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam. Sau đó, Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh tiếp tục ghi dấu với các vị trí á hậu.

Chuỗi thành tích này khiến kỳ vọng dành cho Thu Trà không hề nhỏ. Khán giả hiện không chỉ chờ một kết quả an toàn mà còn kỳ vọng đại diện Việt Nam tiếp tục cạnh tranh nhóm đầu.

Bên cạnh đó, hình ảnh thí sinh Việt tại Miss Intercontinental cũng dần được định hình với sự chỉn chu, kỹ năng ổn định và phong thái tự tin. Điều này đồng nghĩa Thu Trà cần tạo được màu sắc riêng nếu muốn bật lên giữa dàn thí sinh quốc tế.

Dàn đối thủ đáng gờm

Hiện Miss Intercontinental 2026 chưa có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ công bố đại diện chính thức. Tuy nhiên, một số gương mặt sớm lộ diện đã nhanh chóng nhận sự chú ý từ khán giả sắc đẹp.

Đại diện Campuchia Yen Pidor gây ấn tượng với phong cách trình diễn giàu năng lượng cùng hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Người đẹp được nhận xét có lợi thế về thần thái sân khấu và khả năng tạo sự chú ý qua các phần xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Janaya Reimers của Australia được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi quốc tế cùng phong thái chuyên nghiệp. Người đẹp sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, kỹ năng trình diễn ổn định và hình ảnh đậm chất người mẫu.

Dù vậy, nhiều quốc gia mạnh về sắc đẹp vẫn chưa công bố đại diện, khiến cục diện mùa giải năm nay được nhận định còn khá khó đoán.

Từ tiềm năng đến dấu ấn

Trong thời gian tới, Thu Trà sẽ bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu về trình diễn, ứng xử, ngoại ngữ và hình thể để chuẩn bị cho cuộc thi.

Điểm đáng chú ý là người đẹp đang sở hữu nền tảng khá cân bằng giữa học vấn, ngoại hình và kinh nghiệm sân khấu. Tuy nhiên, ở một đấu trường quốc tế, yếu tố quyết định đôi khi không nằm ở việc “tròn vai”, mà là khả năng tạo dấu ấn đúng thời điểm.

“Tôi hiểu rằng phía trước sẽ có nhiều áp lực và thử thách, nhưng tôi tin mỗi trải nghiệm sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Tôi nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng của khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành”, Thu Trà chia sẻ.

Với những lợi thế hiện có, Thu Trà được kỳ vọng tiếp tục nối dài thành tích của Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026.

Thu Trà bước vào Miss Intercontinental 2026 với lợi thế tri thức, bản lĩnh và áp lực từ thành tích tiền nhiệm. Ảnh: Sen Vàng.