90% ung thư vú phát hiện sớm có thể chữa khỏi

Bác sĩ Bệnh viện K chia sẻ: “Mỗi người bệnh tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú chính là một kênh truyền tải thông điệp nâng cao ý thức cộng đồng”.

Từ những trường hợp thực tế, có thể khẳng định việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú không chỉ giúp chị em kịp thời phát hiện bệnh mà còn giúp nâng cao hiệu quả điều trị, thêm hy vọng về cải thiện chất lượng cuộc sống sau này.

Các chuyên gia Bệnh viện K cho biết, nếu bệnh được phát hiện kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên đến 90%. Con số ấy không chỉ là thống kê, mà là cơ hội, là hy vọng để những người bệnh có thể hướng đến cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn.

Tưởng “án tử” không ngờ phát hiện sớm có thể điều trị khỏi

Chị Đàm Thị M. (1977), người dân tộc Tày ở Cao Bằng, là minh chứng sống cho thông điệp ấy. Tháng 4/2024, chị cảm thấy một vùng cứng đau dưới ngực trái, chị đi khám ở cơ sở địa phương sau đó tới Bệnh viện K để kiểm tra, kết quả sinh thiết cho thấy khối u vú trái là u ác tính.

Tin dữ làm chị hoang mang, sợ hãi, thậm chí mang tâm trạng như nhiều người trong hoàn cảnh này - dễ gục ngã với suy nghĩ “ung thư là án tử”, nhưng nhờ sự động viên, giải thích tận tình của các bác sĩ, chị M. lấy lại bình tĩnh để quyết tâm điều trị với bao hy vọng như bác sĩ chia sẻ: “Bệnh ở giai đoạn sớm - ung thư vú giai đoạn 1, chị có cơ hội khỏi bệnh”.

Kết quả siêu âm và giải phẫu bệnh xác định khối u nằm ở vị trí 9 giờ, cách núm vú 2 cm, kích thước chỉ 1 x 1,5 cm. Sau hội chẩn, đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại vú, Bệnh viện K quyết định cắt tuyến vú trái, bảo tồn núm vú và tái tạo một thì - phương án vừa loại bỏ khối u vừa giữ gìn hình thể và tâm lý cho người bệnh.

Thăm khám tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca mổ kéo dài 1 giờ 30 phút diễn ra thuận lợi vì khối u nhỏ, chưa lan tới hạch bạch huyết và chưa di căn. Ê-kíp phẫu thuật đã loại bỏ tổn thương thành công, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới các mô xung quanh. Nhờ phát hiện kịp thời, chị M. chỉ cần điều trị bổ trợ bằng thuốc nội tiết, không phải trải qua hóa chất hay xạ trị nặng nề.

Sau 1 ngày, người bệnh đã có thể đi lại bình thường. Sau 3 ngày cảm thấy ổn định hơn và sau 1 tuần được xuất viện trở về nhà, tiếp tục công việc thường ngày.

Đối với trường hợp của chị M., chị rất may mắn phát hiện và điều trị ở thời điểm vàng, kết quả rất khả quan, đây cũng là điều khiến cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ vui mừng.

Thông điệp về tầm soát ung thư sớm tới cộng đồng

Câu chuyện của chị M. không chỉ là may mắn khi phát hiện bệnh sớm mà còn là lời nhắc nhở đối với cộng đồng. Nhiều phụ nữ, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa và trong các nhóm dân tộc thiểu số, vẫn còn chủ quan hoặc thiếu thông tin về tầm soát. Họ thường chỉ khám khi triệu chứng đã rõ hoặc đau đớn kéo dài, khi ấy đã qua mất thời điểm vàng.

Khám lại ung thư vú trước khi tạo hình - Ảnh BVCC

Chị M. đã dùng chính trải nghiệm của mình để truyền đạt thông điệp về lợi ích của tầm soát ung thư. Sau khi được hướng dẫn cách tự kiểm tra ngực tại nhà, chị đã trở về địa phương, chia sẻ cho hàng xóm, chị em tại địa phương để nâng cao ý thức phòng và điều trị căn bệnh này.

“Vào viện khám và điều trị bệnh, tôi nhận thấy đa phần chị em đều khá chủ quan, dẫn đến việc làm tăng tỷ lệ tử vong do ung thư vú. Đặc biệt, đối với những người ở các tỉnh thành khác hay người dân tộc như chúng tôi, việc nhận thức rõ về tầm soát ung thư sớm, tự nhận biết các vấn đề bất thường trên cơ thể để chủ động đi khám còn chưa được chú ý đề cao. Chị em thường để đến khi các triệu chứng rõ ràng, hoặc có biểu hiện đau đớn, khó chịu thời gian dài mới đi khám, vậy thì đã muộn.

Được điều trị, được các bác sĩ thăm khám và chia sẻ thêm về kiến thức nhận biết bất thường tại vùng ngực để tự kiểm tra nguy cơ bị ung thư vú tại nhà, tôi cũng đã về địa phương, phổ biến cho nhiều chị em, nhiều gia đình làng xóm xung quanh để mọi người có ý thức hơn trong việc tầm soát ung thư. Nhìn vào tấm gương là chính tôi, nhiều chị em cũng đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này, đồng thời hiểu rõ vì sao cần đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ”, chị M.chia sẻ.

Ê - kíp phẫu thuật cho các bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Ngoại vú, Bệnh viện K cũng chia sẻ, những bệnh nhân được điều trị thành công nhờ tầm soát, phát hiện bệnh sớm, sau khi ra viện đã góp phần tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng xung quanh họ về ý thức phòng ngừa bệnh ung thư. Đó chính là một phần góp sức giúp cho các bác sĩ có thể thực hiện vai trò của mình tốt hơn, giúp cho hiệu quả điều trị của nhiều chị em được nâng cao hơn khi chữa bệnh ở “thời điểm vàng”.

Chị em hãy chú ý lắng nghe cơ thể: Tự khám vú định kỳ và chú ý mọi thay đổi dù nhỏ nhất. Khi phát hiện u cục, đau hoặc bất thường, đừng chần chừ mà hãy tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được chẩn đoán chính xác. Tầm soát ung thư định kỳ là món quà mà chúng ta có thể dành cho chính mình và người thân, từ hành động nhỏ hôm nay có thể cứu lấy tương lai.

Mỗi trường hợp được phát hiện và điều trị ở “thời điểm vàng” không chỉ cứu sống một con người mà còn trở thành nguồn cảm hứng, nhân rộng nhận thức trong cộng đồng. Đây cũng là tôn chỉ “biến nỗi lo thành hành động” luôn được đề cao trong cuộc chiến đẩy lùi ung thư, để nhiều cái kết đẹp khác được viết tiếp.

Các bệnh nhân ung thư vú được phẫu thuật tạo hình sau điều trị - Ảnh BVCC