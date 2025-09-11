6 sai lầm thường gặp khi xây nhà khiến gia chủ tốn kém

Những sai lầm trong quá trình xây nhà không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn có thể gây tốn kém thời gian và tài chính.

Xây nhà là một trong những việc trọng đại, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tài chính lẫn kế hoạch. Tuy nhiên, không ít gia chủ rơi vào cảnh “đội vốn”, phải vay mượn thêm hoặc thậm chí nợ nần chỉ vì những sai lầm trong quá trình xây dựng.

Dưới đây là những lỗi phổ biến khiến chi phí xây nhà tăng cao gia chủ nên tránh.

Không lập dự toán chi tiết ngay từ đầu

Nhiều người chỉ tính toán sơ bộ chi phí xây nhà mà bỏ qua việc lập bảng dự toán đầy đủ cho từng hạng mục như vật liệu, nhân công, thiết kế, trang trí nội thất...

Điều này dẫn đến phát sinh chi phí liên tục khi thi công. Một bảng dự toán rõ ràng sẽ giúp gia chủ chủ động nguồn vốn và hạn chế tình trạng “chạy tiền” giữa chừng.

Chọn nhà thầu kém uy tín

Vì ham giá rẻ, nhiều gia chủ giao khoán cho đội thầu thiếu kinh nghiệm hoặc không có hợp đồng ràng buộc. Hệ quả là công trình kém chất lượng, phải sửa chữa liên tục, tốn thêm chi phí và thời gian.

Chọn nhà thầu kém uy tín ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ảnh: Vinavic

Vì vậy, nên tham khảo đánh giá từ khách hàng trước đó, kiểm tra hồ sơ năng lực và yêu cầu hợp đồng minh bạch trước khi ký kết.

Thay đổi thiết kế liên tục

Việc thay đổi bản vẽ trong lúc thi công không chỉ làm chậm tiến độ mà còn khiến chi phí vật liệu, nhân công đội lên đáng kể.

Do đó, gia chủ cần chốt phương án thiết kế ngay từ đầu, tính toán kỹ nhu cầu sử dụng lâu dài để tránh “đập đi xây lại”.

Thiếu cân nhắc khi chọn vật liệu

Sử dụng vật liệu quá rẻ dễ dẫn đến hư hỏng nhanh, phải sửa chữa sớm. Ngược lại, chọn vật liệu quá đắt, vượt ngoài ngân sách cũng gây áp lực tài chính.

Giải pháp là so sánh giá từ nhiều nguồn, lựa chọn vật liệu có độ bền phù hợp với điều kiện khí hậu và khả năng chi trả.

Không giám sát thi công chặt chẽ

Việc không giám sát sẽ khiến thợ làm ẩu, sai bản vẽ hoặc thất thoát vật tư, làm tăng chi phí. Gia chủ có thể thuê giám sát công trình chuyên nghiệp hoặc trực tiếp kiểm tra định kỳ để kịp thời xử lý vấn đề.

Bỏ qua thủ tục pháp lý

Không xin giấy phép xây dựng hoặc xây sai phép có thể bị xử phạt, thậm chí buộc tháo dỡ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi khởi công.