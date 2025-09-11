Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

6 sai lầm thường gặp khi xây nhà khiến gia chủ tốn kém

Những sai lầm trong quá trình xây nhà không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn có thể gây tốn kém thời gian và tài chính.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Xây nhà là một trong những việc trọng đại, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tài chính lẫn kế hoạch. Tuy nhiên, không ít gia chủ rơi vào cảnh “đội vốn”, phải vay mượn thêm hoặc thậm chí nợ nần chỉ vì những sai lầm trong quá trình xây dựng.

Dưới đây là những lỗi phổ biến khiến chi phí xây nhà tăng cao gia chủ nên tránh.

Không lập dự toán chi tiết ngay từ đầu

Nhiều người chỉ tính toán sơ bộ chi phí xây nhà mà bỏ qua việc lập bảng dự toán đầy đủ cho từng hạng mục như vật liệu, nhân công, thiết kế, trang trí nội thất...

Điều này dẫn đến phát sinh chi phí liên tục khi thi công. Một bảng dự toán rõ ràng sẽ giúp gia chủ chủ động nguồn vốn và hạn chế tình trạng “chạy tiền” giữa chừng.

Chọn nhà thầu kém uy tín

Vì ham giá rẻ, nhiều gia chủ giao khoán cho đội thầu thiếu kinh nghiệm hoặc không có hợp đồng ràng buộc. Hệ quả là công trình kém chất lượng, phải sửa chữa liên tục, tốn thêm chi phí và thời gian.

xay-nha.jpg
Chọn nhà thầu kém uy tín ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ảnh: Vinavic

Vì vậy, nên tham khảo đánh giá từ khách hàng trước đó, kiểm tra hồ sơ năng lực và yêu cầu hợp đồng minh bạch trước khi ký kết.

Thay đổi thiết kế liên tục

Việc thay đổi bản vẽ trong lúc thi công không chỉ làm chậm tiến độ mà còn khiến chi phí vật liệu, nhân công đội lên đáng kể.

Do đó, gia chủ cần chốt phương án thiết kế ngay từ đầu, tính toán kỹ nhu cầu sử dụng lâu dài để tránh “đập đi xây lại”.

Thiếu cân nhắc khi chọn vật liệu

Sử dụng vật liệu quá rẻ dễ dẫn đến hư hỏng nhanh, phải sửa chữa sớm. Ngược lại, chọn vật liệu quá đắt, vượt ngoài ngân sách cũng gây áp lực tài chính.

Giải pháp là so sánh giá từ nhiều nguồn, lựa chọn vật liệu có độ bền phù hợp với điều kiện khí hậu và khả năng chi trả.

Không giám sát thi công chặt chẽ

Việc không giám sát sẽ khiến thợ làm ẩu, sai bản vẽ hoặc thất thoát vật tư, làm tăng chi phí. Gia chủ có thể thuê giám sát công trình chuyên nghiệp hoặc trực tiếp kiểm tra định kỳ để kịp thời xử lý vấn đề.

Bỏ qua thủ tục pháp lý

Không xin giấy phép xây dựng hoặc xây sai phép có thể bị xử phạt, thậm chí buộc tháo dỡ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi khởi công.

#xây nhà tiết kiệm chi phí #sai lầm khi xây nhà #lập dự toán xây dựng #chọn nhà thầu uy tín #quản lý thi công xây dựng #chọn vật liệu phù hợp

Bài liên quan

Bất động sản

10 mẫu nhà cấp 4 hiện đại, tối giản đẹp mê ly

Các mẫu nhà cấp 4 tối giản đều phù hợp xu hướng kiến trúc mới gọn gàng, tinh tế, tận dụng ánh sáng tự nhiên và chi phí xây dựng hợp lý.

nha1-9151.jpg
Nhà cấp 4 mái bằng phong cách tối giản, sở hữu thiết kế vuông vắn, gọn gàng với tường sơn trắng kết hợp cửa kính mang đến cảm giác hiện đại. Ảnh: 3bdesign
nha2-7468.jpg
Nhà mái Thái kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Thiết kế mái dốc mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cao, đồng thời tối ưu khả năng thoát nước và chống nóng hiệu quả. Ảnh: Duraflex
Xem chi tiết

Bất động sản

10 mẫu nhà cấp 4 gác lửng hiện đại, phổ biến nhất 2025

Với sự phát triển không ngừng của kiến trúc, nhà cấp 4 gác lửng ngày càng trở nên đa dạng, mang đến không gian sống tiện nghi và thẩm mỹ cao.

nha-cap-4-1.jpg
Nhà cấp 4 gác lửng mái Thái kết hợp giữa phong cách kiến trúc truyền thống và hiện đại, có sân vườn rộng. Gác lửng có cột và trụ độc đáo, chịu lực và tính thẩm mỹ cao. Ảnh: 3bdesign
nha-cap-4-2.jpg
Nhà cấp 4 gác lửng mái Nhật chú trọng đến hình dáng đơn giản, độ dốc nhẹ, giúp hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời. Ảnh: 3bdesign
Xem chi tiết

Bất động sản

10 mẫu nhà 500 triệu hiện đại thịnh hành nhất 2025

Xây nhà với chi phí 500 triệu đồng là thử thách không nhỏ nhưng hoàn toàn khả thi nếu biết cách tối ưu chi phí và chọn mẫu nhà phù hợp.

nha1-4164.jpg
Nhà ống 1 tầng là lựa chọn phù hợp với gia đình muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Nhà ống 1 tầng thiết kế đơn giản, tận dụng tối đa không gian đất. Ảnh: Ahaco
nha2-3619.jpg
Nhà cấp 4 mái bằng nổi bật với các đường nét khỏe khoắn, thiết kế với tiện nghi cơ bản nhưng vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt. Ảnh: Namidesign
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Có nên mua nhà trong tháng cô hồn?

Có nên mua nhà trong tháng cô hồn?

Theo quan niệm dân gian, giao dịch bất động sản trong tháng cô hồn sẽ mang lại điều không may mắn, nhưng điều này không có cơ sở khoa học.