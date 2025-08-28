Hà Nội

10 mẫu nhà cấp 4 hiện đại, tối giản đẹp mê ly

Các mẫu nhà cấp 4 tối giản đều phù hợp xu hướng kiến trúc mới gọn gàng, tinh tế, tận dụng ánh sáng tự nhiên và chi phí xây dựng hợp lý.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhà cấp 4 mái bằng phong cách tối giản, sở hữu thiết kế vuông vắn, gọn gàng với tường sơn trắng kết hợp cửa kính mang đến cảm giác hiện đại. Ảnh: 3bdesign
Nhà mái Thái kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Thiết kế mái dốc mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cao, đồng thời tối ưu khả năng thoát nước và chống nóng hiệu quả. Ảnh: Duraflex
Nhà cấp 4 gác lửng là lựa chọn tối ưu cho các gia đình trẻ, người thu nhập trung bình đang tìm kiếm một không gian sống tiết kiệm nhưng vẫn tiện nghi. Ảnh: Vinhtuong
Nhà cấp 4 chữ L được tạo nên bởi những góc cạnh độc đáo, giúp tận dụng tối đa diện tích đất. Mẫu nhà này có thể chọn mái Thái, mái Nhật, mái bằng hoặc mái tôn. Ảnh: Duraflex
Với thiết kế đơn giản, dễ dàng thi công, dễ phân chia công năng, nhà cấp 4 sân vườn ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: Khonhamaudep
Nhà cấp 4 kiểu Nhật chú trọng vào sự đơn giản, tinh tế với các đường nét gọn gàng, vuông vắn kết hợp hài hòa chi tiết trang trí nhẹ nhàng. Ảnh: Neohouse
Sự sáng tạo trong thiết kế mái tạo nên vẻ độc đáo rất riêng cho nhà cấp 4 mái lệch. Ảnh: Khonhamaudep
Nhà cấp 4 2 phòng ngủ có diện tích dao động từ 30m2 – 100m2, phù hợp với những gia đình trẻ, vợ chồng có con nhỏ sinh sống, ngân sách đầu tư xây dựng không lớn. Ảnh: Neohouse
Nhà cấp 4 phong cách châu Âu đẹp như cổ tích. Ảnh: Internet
Mẫu nhà mái ngói giữ nguyên nét kiến trúc xưa với thiết kế đơn giản mà đầy đủ công năng. Ảnh: Khonhamaudep
#nhà cấp 4 hiện đại #mẫu nhà cấp 4 tối giản #thiết kế nhà mái bằng #nhà mái Thái đẹp #nhà cấp 4 gác lửng #mẫu nhà chữ L

