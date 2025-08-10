Hà Nội

10 mẫu nhà cấp 4 gác lửng hiện đại, phổ biến nhất 2025

Bất động sản

10 mẫu nhà cấp 4 gác lửng hiện đại, phổ biến nhất 2025

Với sự phát triển không ngừng của kiến trúc, nhà cấp 4 gác lửng ngày càng trở nên đa dạng, mang đến không gian sống tiện nghi và thẩm mỹ cao.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhà cấp 4 gác lửng mái Thái kết hợp giữa phong cách kiến trúc truyền thống và hiện đại, có sân vườn rộng. Gác lửng có cột và trụ độc đáo, chịu lực và tính thẩm mỹ cao. Ảnh: 3bdesign
Nhà cấp 4 gác lửng mái Nhật chú trọng đến hình dáng đơn giản, độ dốc nhẹ, giúp hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời. Ảnh: 3bdesign
Nhà cấp 4 gác lửng thiết kế đơn giản, gọn gàng, sử dụng các vật liệu kính, bê tông, thép... tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của phong cách hiện đại. Ảnh: Neohouse
Mẫu nhà cấp 4 gác lửng tân cổ điển là sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ đẹp sang trọng của kiến trúc cổ điển và mới mẻ của phong cách hiện đại. Ảnh: Neohouse
Với thiết kế đơn giản, nhà cấp 4 5x20m có gác lửng tập trung vào việc tạo không gian sống mở, thoáng đãng và tối ưu hóa công năng sử dụng. Ảnh: Khonhamaudep
Phong cách hiện đại thể hiện qua các hình khối đơn giản, màu sắc trung tính, và các chi tiết trang trí giản dị. Ảnh: 3bdesign
Nhà cấp 4 có gác lửng 3 phòng ngủ phù hợp với gia đình đông người. Thiết kế tận dụng không gian cao hơn và tạo ra không gian sống đa chức năng, tiện nghi. Ảnh: 3bdesign
Nhà cấp 4 mái lệch, dốc về hai phía với độ chênh lệch ấn tượng, tạo nên điểm nhấn khác biệt. Ảnh: Khomaunhadep
Hiện nay, nhà gác lửng mái tôn được cải tiến đa dạng cả về kiểu dáng và chất liệu, bao gồm tôn giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt...cho phép chủ đầu tư thoải mái lựa chọn. Ảnh: Khomaunhadep
Hiện nay, nhà gác lửng mái tôn được cải tiến đa dạng cả về kiểu dáng và chất liệu, bao gồm tôn giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt...cho phép chủ đầu tư thoải mái lựa chọn. Ảnh: Khomaunhadep
#nhà cấp 4 gác lửng hiện đại #mẫu nhà cấp 4 2025 #nhà cấp 4 mái Thái #nhà cấp 4 mái Nhật #thiết kế nhà cấp 4 tối ưu công năng #nhà cấp 4 phong cách tân cổ điển

