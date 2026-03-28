500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đủ tư cách đại biểu Quốc hội

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI của 500 người trúng cử.

Ngày 27/3/2026, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và có hiệu lực từ ngày ký.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thứ Nhất. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp này là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026, bế mạc ngày 24/4/2026.

Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 09 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 05 nhóm nội dung về KT-XH, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 09 nhóm nội dung gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.