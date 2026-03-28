500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đủ tư cách đại biểu Quốc hội

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI của 500 người trúng cử.

Thiên Tuấn

Ngày 27/3/2026, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và có hiệu lực từ ngày ký.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thứ Nhất. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp này là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026, bế mạc ngày 24/4/2026.

Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 09 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 05 nhóm nội dung về KT-XH, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 09 nhóm nội dung gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Chính trị

Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất

Ngày 26/3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về KT-XH, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 06/4/2026, dự kiến bế mạc ngày 24/4/2026.

Chính trị

19 người trúng cử ĐBQH khóa XVI tại thành phố Hải Phòng

Trong số 19 người trúng cử ĐBQH khóa XVI tại thành phố Hải Phòng có ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội đồng Bầu cử quốc gia mới đây công bố, có 19 trong tổng số 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng trúng cử.

Chính trị

6 chức sắc tôn giáo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI mà Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố, có 6 chức sách tôn giáo trúng cử.

Theo danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 21/3, có 6 chức sách tôn giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ông Đặng Minh Châu), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ủy viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo; Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

"Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.