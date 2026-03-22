6 chức sắc tôn giáo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 21/3, có 6 chức sách tôn giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ông Đặng Minh Châu), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ủy viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo; Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (ông Lương Công Quyết), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM; Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường; Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Thượng tọa Lý Minh Đức (ông Lý Đức), Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Kiểm soát, ủy viên thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPG Việt Nam; Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ; tu sĩ, trụ trì chùa Som Rông.

Thượng tọa Thích Đức Thiện (ông Nguyễn Tiến Thiện), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Phật giáo châu Á vì Hòa bình Việt Nam; Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên.

Linh mục Lê Nguyên Thao (ông Lê Nguyên Thao) - Linh mục, Chánh văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài các chức sắc tôn giáo còn có đại biểu là người có đạo Công giáo, như bà Phạm Huỳnh Thanh Vân, công tác tại Trường Đại học An Giang; bà Cil Bri, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, có đạo Phật giáo. Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, theo tôn giáo Bà La Môn.