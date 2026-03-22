Trong số 19 người trúng cử ĐBQH khóa XVI tại thành phố Hải Phòng có ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội đồng Bầu cử quốc gia mới đây công bố, có 19 trong tổng số 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng trúng cử.

Trong số 19 người trúng cử có 6 nữ, 2 người dân tộc thiểu số, 8 người tái cử, 18 người có trình độ sau đại học, 1 người thuộc lực lượng quân đội - công an.

Danh sách chi tiết 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại thành phố Hải Phòng:

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Ông Bùi Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Ông Bùi Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Bà Phạm Thu Xanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng Kênh; thành viên Hội đồng Quản trị; Chủ tịch Hội đồng Điều hành hệ thống các bệnh viện, phòng khám thuộc Tổng công ty Hàng Kênh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng; Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội nữ Trí thức Hải Phòng.

Ông Lã Thanh Tân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố Hải Phòng; Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ HĐND thành phố Hải Phòng; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Ông Tô Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

Bà Phạm Thúy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN.

Ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Ông Đôn Tuấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Ông Hoàng Văn Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bà Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Bà Trần Thị Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ Thường trực, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Belarus.