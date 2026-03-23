50 bị cáo kháng cáo vụ làm giả phiếu kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup

Vụ án làm giả phiếu kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup có 100 bị cáo, sau khi Tòa tuyên án sơ thẩm, đã có 50 bị cáo nộp đơn kháng cáo.

Thiên Anh

Ngày 23/3, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận được kháng cáo bản án sơ thẩm của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty kiểm nghiệm .

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2/2026.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2/2026.

Theo đó, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Nguyễn Hữu Truyền (cựu phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL; phó giám đốc điều hành Avatek) cùng 48 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Hà Linh (cựu phó giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội) cùng 47 bị cáo khác không có đơn kháng cáo.

Hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ án này như Tiền Phong đã tường thuật, vào ngày 2/2, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV và nguyên Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL) 25 năm tù chung cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Giả mạo trong công tác". Tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) 27 năm tù chung cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM cũng tuyên phạt 98 bị cáo còn lại từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù, cùng về tội “Giả mạo trong công tác”.

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Đoàn Hữu Lượng nộp lại 98 tỷ đồng và bị cáo Hồ Thị Thanh Phương nộp lại 99 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại cùng hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu, gửi mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa các chỉ tiêu thử nghiệm.

Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng. Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo cũng đưa gần 4 tỷ đồng nhằm nhờ tác động đến các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Tân Châu/ Tiền Phong
