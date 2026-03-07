Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả.

Ngày 7/3, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thông tin: Tổng công ty CP Vinaconex đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với: Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới

Cùng bị bắt với ông Tới là ông Dương Văn Mâu, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty CP Vinaconex về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Tới sinh năm 1959, được bầu vào HĐQT Vinaconex từ đầu năm 2019. Ông Tới có 40 năm kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành khác nhau tại Vinaconex từ công ty thành viên đến tổng công ty.

Ông Tới được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày 26/7/2024, sau khi người tiền nhiệm là ông Đào Ngọc Thanh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.